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عاجل تأجيل موعد العام الدراسى 2015/2014

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عاجل تأجيل موعد العام الدراسى 2015/2014 عاجل تأجيل موعد العام الدراسى 2015/2014

تواجه وزارة التربية والتعليم هذا العام مشكله كبيرة من الممكن بسببها تأجيل العام الدراسى حيث عدم الانتهاء من طباعة كتب المناهج الدراسية حيث تم تغير المناهج فكان من المحدد تسليمها فى 30 يونيو فلقد انتهى قطاع الطباعة من طباعة 85% فقط من الكتب بعد تطوير المناهج الدراسية واصبح الموعد الجديد لتسلم المناهج الدراسية 19 سبتمبر المقبل

ولقد تم تطوير وتغير منهج اللغة الفرنسية و الكتب الجديدة التى لم يتم الانتهاء من طباعتها هى: الإنجليزى والرياضة للصف الأول والثانى والثالث الابتدائى، والفيزياء والكيمياء والأحياء للصف الأول الثانوى، والكيمياء والفيزياء للصف الثانى الثانوى وسيبدأ العام الدراسى فى الاسبوع التالت من سبتمبر المقبل .

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