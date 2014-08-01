حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 1 أغسطس 2014

حظك اليوم الجمعة 1 اغسطس 2014 مع خبيرة الابراج #نيفين_ابو_شالة :-

برج الحمل

في ساعات الصباح ينتابك شعور بعدم الرضا وتشعر بان الآخرين لا يفهمونك من بعد الظهر ستمنح تقدير الآخرين وستعرف لقاءات ممتعه يكون لها اثر طيب على حياتك العاطفية

برج الثور

في ساعات الصباح عليك عدم توجيه النقد لأحد نظرا لان حساسيتهم تجاهك تكون في أوجها من بعد الظهر جو حميمي وحياتك العائلية يعمها الراحة والبهجة

برج الجوزاء

صباحا تميل لتبذير طاقتك وجهودك بسبب تغيرك الدائم لتوجهاتك وأهدافك من بعد الظهر لديك رغبه في تعزيز العلاقة مع أخ أو جار أو القيام ببعض الاتصالات واللقاءات الممتعة

برج السرطان

صباحا قد ترتكب الأخطاء في أرائك وإحكامك تجاه الآخرين لذا تجنب توقيع الوثائق المهمة من بعد الظهر تجد سهوله في إعمالك أليوميه و في الأرباح وهي فتره مناسبة لك للمعاملات التجارية و لآ برام العقود

برج الأسد

صباحا عليك التحلي بالصبر والحكمة في مواجهة المتاعب والمشاكل مع الآخرين لاسيما الشركاء أو الزوجة من بعد الظهرهناك فرصه للشروع بخطوه أو عمل تعزز فيه سمعتك ومكانتك الأجتماعيه

برج العذراء

في ساعات الصباح ستشعر بالملل ولا تنجح قي التركيز على موضوع معين وستتذمر وتكشف عن متاعبك للآخرين من بعد الظهر يزيد ميلك للأمور الروحانية وروح التضحية والإيثار ومساعده الآخرين ومنكم من يحضر مناسبة او يحضر تجمع

برج الميزان

صباحا قد تتعرض لخيبه أمل بسب الأصدقاء عليك إن تجتهد أكثر لتحقيق غاياتك أو مشاريعك من بعد الظهر تنشط اجتماعيا وترى الأصدقاء من حولك ويكون لك دافع في تحقيق رغبه أو أمنيه

برج العقرب

في الصباح تحتاج لبذل جهود اكبر لتخطي وتجاوز العقبات والخلافات التي تقف في طريق نجاحك وتحقيق طموحاتك من بعد الظهر ستحقق خطوه ايجابيه في حياتك مما يتيح لك فرصه الرقي في مجال العمل او المجتمع

برج القوس

في ساعات الصباح تفاؤلك وحماسك في السفر او في تعاملك مع الآخرين أو القيام بالمشاريع يكون قليل من بعد الظهر قد تميل لتتبع اندفاعاتك وقد تتخذ قرارات مفاجئة بشأن السفر او القيام ببعض المشاريع والرحلات

برج الجدي

من ساعات الصباح عليك الانتباه لصحتك او صحة قريب اليك عليك الانتباه لنفقاتك من بعد الظهر تكون أكثر إبداعا في مجال الفن والعاطفة ويكون لك دافع في تقوية العلاقات مع الآخرين ومعالجة موضوع مالي معهم

برج الدلو

صباحا عليك ان تستعمل الدبلوماسية مع شركائك أو زوجتك وان تنظر للأمور معهم كما هي وليس كما تريد أنت من بعد الظهر الوقت ملائم ومناسب للعلاقات الزوجية والانسجام العائلي أو مع الشركاء والبحث عن حلول تخص شراكتكم

برج الحوت

في ساعات الصباح عليك تجنب التوتر في علاقاتك مع الآخرين وعليك الحذر من الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه من بعد الظهر حبك للعمل مع الآخرين يكون ممتعا وستبذل جهودا تكافئ عليها

شبكةعيونالإخبارية

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