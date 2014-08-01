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العثور على جثة الأخ غير الشقيق للممثل ريشارد بيلزر

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الخميس 31-07-2014 21:54

تم صباح الأربعاء العثور على جثة الأخ غير الشقيق للممثل Richard Belzer، وكشفت المصادر أن الرحل إنتحر وقفز عن روف منزله في منطقة Stanton.

Belzer البالغ من العمر 73 عاماً، كان يسكن على الطابق الـ 11، ووجدت جثته عند الساعة السابعة إلا ربع صباحاً.

حتى الآن لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل إضافية حول سبب الإنتحار.

أثار هذا الخبر ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي، كما شكل صدمة لمحبّي وأقارب وأصدقاء الراحل.

 

 

 

 

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