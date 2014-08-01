كنده علوش: تشائمت في يوم زفافي

صرّحت الفنانة السورية كنده علوش أثناء حلولها ضيفة على برنامج "بين اثنين" الذي يعرض على قناة "المحور" المصرية، أن يوم زواجها شهد أحداثاً غريبة اعتبرتها إشارة من الله لشيء ما، الأمر الذي جعلها تشعر بالتشاؤم.

وعن تفاصيل الأحداث الغريبة روت علوش أنها كانت متواجدة برفقة مصففة الشعر في الغرفة، وفجأة سمعت أصوات برق ورعد وأمطار، فخرجت مسرعة لترى ما يحدث حتى تفاجأت بوجود غيوم سوداء في السماء، كما سمعت أصواتاً مرعبة للبرق والرعد.

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