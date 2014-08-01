راغب علامة يُرجئ طرح ألبومه لمدة شهر تضامناً مع فلسطين والعراق

في اتصال مع "سيدتي نت" أكد السوبر ستار راغب علامة أنه أرجأ طرح ألبومه الجديد في الأسواق لمدة شهر، وأوضح قائلاً: "بسبب الحرب الدامية التي تتعرض لها غزة على يد العدو الإسرائيلي والتهجير الذي يتعرض له المسيحيين في العراق، قررت أن أُرجئ طرح ألبومي الجديد لمدة شهر كامل وهذا يعني أن الألبوم سيكون مبدئياً في الأسواق في مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل".

ومن جهة ثانية لفت علامة أنه لا يزال ملتزماً بحفلاته وارتباطاته الفنية الأخرى، وهي لا تزال في مواعيدها لأنه كان قد ارتبط بها قبل تردي الأوضاع في فلسطين والعراق، ولذلك هو لا يستطيع إرجاء موعدها أو إلغائها.

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