أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كريستينا أغيليرا تستعد لإستقبال مولودها الجديد

Google+ Print

الجمعة 01-08-2014 01:46

تعيش النجمة العالمية Christina Aguilera في هذه الايام حالة من السعادة تمهيداً لإستقبال مولودها الثاني، وقد أقامت مؤخراً حفل baby shower بحضور الأصدقاء المقربين.

Aguilera البالغة من العمر 34 عاماً، والتي إستأجرت جزيرة خاصة لتقيم حفل زفافها، نشرت العديد من الصور خلال الإحتفال، وبدت بحالة رومنسية مع خطيبها Matthew Rutler الذي ينتظر طفله بفارغ الصبر.

المغنية الجماهيرية Christina إرتدت في الحفل فستاناً طويلاً أبيض اللون، ووضعت على رأسها إكليلاً من الورد الأبيض.

 

يُشار إلى أنّ Christina Aguilera لديها ابن في السادسة من عمره يُدعى Max من زوجها الأول Jordan Bratma .


 Matthew تقدّم بطلب الزواج من خطيبته Christina في شباط من العام الحالي، ومنذ ذلك الحين يحاول تصميم خاتم زواج مميّز يليق بها.

وقال أحدّ المقربين من الطرفين إنّ Matthew يتابع منذ سنة أدقّ تفاصيل الزفاف، كما يتعاون مع مصمّم عالمي لابتكار خاتم زفاف يعكس حبّهما وعلاقتهما القويّة.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي