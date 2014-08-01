كريستينا أغيليرا تستعد لإستقبال مولودها الجديد

تعيش النجمة العالمية Christina Aguilera في هذه الايام حالة من السعادة تمهيداً لإستقبال مولودها الثاني، وقد أقامت مؤخراً حفل baby shower بحضور الأصدقاء المقربين.

Aguilera البالغة من العمر 34 عاماً، والتي إستأجرت جزيرة خاصة لتقيم حفل زفافها، نشرت العديد من الصور خلال الإحتفال، وبدت بحالة رومنسية مع خطيبها Matthew Rutler الذي ينتظر طفله بفارغ الصبر.

المغنية الجماهيرية Christina إرتدت في الحفل فستاناً طويلاً أبيض اللون، ووضعت على رأسها إكليلاً من الورد الأبيض.

يُشار إلى أنّ Christina Aguilera لديها ابن في السادسة من عمره يُدعى Max من زوجها الأول Jordan Bratma .



Matthew تقدّم بطلب الزواج من خطيبته Christina في شباط من العام الحالي، ومنذ ذلك الحين يحاول تصميم خاتم زواج مميّز يليق بها.

وقال أحدّ المقربين من الطرفين إنّ Matthew يتابع منذ سنة أدقّ تفاصيل الزفاف، كما يتعاون مع مصمّم عالمي لابتكار خاتم زفاف يعكس حبّهما وعلاقتهما القويّة.