هكذا تم استغلال صافيناز على شبّاك التذاكر

يبدو أن وجود الراقصات في أي من الأفلام كان أسرع وسيلة لجذب الجمهور، وهو ما حدث مع فيلم "عنتر وبيسة" وهو أحد الأفلام التي شاركت في مارثون أفلام عيد الفطر، حيث وضع القائمون على العمل صورة الراقصة صافيناز على شاشة عرض كبيرة في شوارع وسط البلد أمام صالات السينما للفت الأنظار والدخول لمشاهدة الفيلم.

فيلم "عنتر وبيسة" بطولة كل من: محمد لطفي، وبوسي، وصافيناز، وعبد الباسط حمودة.

والقصة من تأليف سيد السبكي وإخراج محمد الطحاوي في أول تجربة إخراجية له.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"