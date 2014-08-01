أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هكذا تم استغلال صافيناز على شبّاك التذاكر

Google+ Print
هكذا تم استغلال صافيناز على شبّاك التذاكر هكذا تم استغلال صافيناز على شبّاك التذاكر

الجمعة 01-08-2014 02:18

يبدو أن وجود الراقصات في أي من الأفلام كان أسرع وسيلة لجذب الجمهور، وهو ما حدث مع فيلم "عنتر وبيسة" وهو أحد الأفلام التي شاركت في مارثون أفلام عيد الفطر، حيث وضع القائمون على العمل صورة الراقصة صافيناز على شاشة عرض كبيرة في شوارع وسط البلد أمام صالات السينما للفت الأنظار والدخول لمشاهدة الفيلم.

 

فيلم "عنتر وبيسة" بطولة كل من: محمد لطفي، وبوسي، وصافيناز، وعبد الباسط حمودة.

 

والقصة من تأليف سيد السبكي وإخراج محمد الطحاوي في أول تجربة إخراجية له.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي