أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

5 كليات بـ"عين شمس" تستقبل غداً طلاب المرحلة الثانية للتنسيق

Google+ Print
5 كليات بـ"عين شمس" تستقبل غداً طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 5 كليات بـ"عين شمس" تستقبل غداً طلاب المرحلة الثانية للتنسيق

تستأنف معامل التنسيق الإلكترونية بجامعة عين شمس، عملها فى استقبال الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم فى المرحلة الثانية للتنسيق، والتى ستبدأ السبت المقبل لطلاب المرحلة وفق الشرائح المعلنة.

وتوجد معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس بـ5 كليات، وهى كليات الآداب والحاسبات والمعلومات والزراعة والهندسة والبنات، حيث تغطى كل المناطق الجغرافية السكنية التابعة لجامعة عين شمس خلال أعمال التنسيق.

وفى كلية الحاسبات والمعلومات يتوفر 5 معامل تحوى 100 جهاز كمبيوتر، وكلية الآداب وبها 5 معامل تحوى 150 جهاز كمبيوتر، وكلية البنات "المبنى الأدبى الدور الخامس" وبها معمل واحد يحوى 28 جهاز كمبيوتر، وكلية الهندسة وبها عدد 2 معمل يحوى 80 جهاز كمبيوتر، وأيضا هناك معمل بكلية الزراعة يحوى عدد 25 جهاز كمبيوتر.

جدير بالذكر أن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، قرر بدء المرحلة الثانية للتنسيق، اعتبارا من السبت المقبل بحد أدنى 330 درجة للشعبة للعلمية بنسبة 80.4% بعدد طلاب 113 ألفا و119 طالبا وحد أدنى الشعبية الأدبية 280 درجة بنسبة 68.3% بعدد طلاب 51 ألفا و120 طالبا وطالبة بإجمالى عدد طلاب الشعبتين 164 ألفا و239 طالبا وطالبة.
>


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365