5 كليات بـ"عين شمس" تستقبل غداً طلاب المرحلة الثانية للتنسيق

تستأنف معامل التنسيق الإلكترونية بجامعة عين شمس، عملها فى استقبال الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم فى المرحلة الثانية للتنسيق، والتى ستبدأ السبت المقبل لطلاب المرحلة وفق الشرائح المعلنة.

وتوجد معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس بـ5 كليات، وهى كليات الآداب والحاسبات والمعلومات والزراعة والهندسة والبنات، حيث تغطى كل المناطق الجغرافية السكنية التابعة لجامعة عين شمس خلال أعمال التنسيق.

وفى كلية الحاسبات والمعلومات يتوفر 5 معامل تحوى 100 جهاز كمبيوتر، وكلية الآداب وبها 5 معامل تحوى 150 جهاز كمبيوتر، وكلية البنات "المبنى الأدبى الدور الخامس" وبها معمل واحد يحوى 28 جهاز كمبيوتر، وكلية الهندسة وبها عدد 2 معمل يحوى 80 جهاز كمبيوتر، وأيضا هناك معمل بكلية الزراعة يحوى عدد 25 جهاز كمبيوتر.

جدير بالذكر أن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، قرر بدء المرحلة الثانية للتنسيق، اعتبارا من السبت المقبل بحد أدنى 330 درجة للشعبة للعلمية بنسبة 80.4% بعدد طلاب 113 ألفا و119 طالبا وحد أدنى الشعبية الأدبية 280 درجة بنسبة 68.3% بعدد طلاب 51 ألفا و120 طالبا وطالبة بإجمالى عدد طلاب الشعبتين 164 ألفا و239 طالبا وطالبة.

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