أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر الدليل الكامل لمعامل التنسيق فى الجامعات بالمرحلة الثانية

Google+ Print
ننشر الدليل الكامل لمعامل التنسيق فى الجامعات بالمرحلة الثانية ننشر الدليل الكامل لمعامل التنسيق فى الجامعات بالمرحلة الثانية

ينشر "اليوم السابع" الدليل الكامل لمعامل التنسيق بالجامعات، وطرق الحصول على الخدمة وأماكن معامل الحاسب الآلى، وذلك بـ25 جامعة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية بدءًا من غد السبت.

ويأتى ذلك وفقا لما قرره مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد حيث تبدأ المرحلة الثانية للتنسيق اعتبارا من السبت المقبل بحد أدنى 330 درجة للشعبة للعلمية بنسبة 80.4% بعدد طلاب 113 ألفا و119 طالبا وحد أدنى الشعبية الأدبية 280 درجة بنسبة 68.3% بعدد طلاب 51 ألفا و120 طالبا وطالبة بإجمالى عدد طلاب الشعبتين 164 ألفا و239 طالبا وطالبة.

كما يمكن للطلاب التنسيق من منازلهم، وذلك عقب فتح الموقع لأبوابه لتسجيل الطلاب رغباتهم إلكترونيا، وذلك عن طريق موقع تنسيق الجامعات، وبوابة المصرية.

موقع تنسيق الجامعات
> بوابة الحكومة المصرية

بيان بمكاتب التنسيق الالكترونى بالجامعات للعام الجامعى 2014/2015

أخبار متعلقة..

فتح موقع التنسيق الإلكترونى للتسجيل لطلاب المرحلة الثانية بشكل تجريبى


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي