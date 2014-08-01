ننشر الدليل الكامل لمعامل التنسيق فى الجامعات بالمرحلة الثانية

ينشر "اليوم السابع" الدليل الكامل لمعامل التنسيق بالجامعات، وطرق الحصول على الخدمة وأماكن معامل الحاسب الآلى، وذلك بـ25 جامعة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية بدءًا من غد السبت.

ويأتى ذلك وفقا لما قرره مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد حيث تبدأ المرحلة الثانية للتنسيق اعتبارا من السبت المقبل بحد أدنى 330 درجة للشعبة للعلمية بنسبة 80.4% بعدد طلاب 113 ألفا و119 طالبا وحد أدنى الشعبية الأدبية 280 درجة بنسبة 68.3% بعدد طلاب 51 ألفا و120 طالبا وطالبة بإجمالى عدد طلاب الشعبتين 164 ألفا و239 طالبا وطالبة.

كما يمكن للطلاب التنسيق من منازلهم، وذلك عقب فتح الموقع لأبوابه لتسجيل الطلاب رغباتهم إلكترونيا، وذلك عن طريق موقع تنسيق الجامعات، وبوابة الحكومة المصرية.

موقع تنسيق الجامعات

> بوابة الحكومة المصرية

بيان بمكاتب التنسيق الالكترونى بالجامعات للعام الجامعى 2014/2015

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فتح موقع التنسيق الإلكترونى للتسجيل لطلاب المرحلة الثانية بشكل تجريبى