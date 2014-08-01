أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“حماس”: 5 قيادات تزور القاهرة اليوم لإجراء مفاوضات التهدئة

Google+ Print
“حماس”: 5 قيادات تزور القاهرة اليوم لإجراء مفاوضات التهدئة “حماس”: 5 قيادات تزور القاهرة اليوم لإجراء مفاوضات التهدئة

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية “حماس” موسى أبو مرزوق

أعلنت حركة حماس قيام 5 من أعضائها بزيارة القاهرة اليوم الجمعة، للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القيادى بالحركة إسماعيل رضوان لوكالة الأناضول: « من المتوقع أن يغادر الوفد الفلسطيني للقاهرة خلال يوم الجمعة و5 قيادات من الصف الأول لحماس ستشارك في مباحثات القاهرة للتهدئة».

وكشف رضوان أن من بين القيادات التي تشارك بالمفاوضات موسى أبو مرزوق ممثل الحركة بالقاهرة.

فيما كشفت مصادر فلسطينية، أسماء وفدي حركتي «الجهاد الإسلامي» و«حماس» الذين سيتوجهون من قطاع غزة إلى القاهرة صباح اليوم، لبحث وقف إطلاق النار.

وقالت المصادر، إن خالد البطش، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، ونائب الأمين العام للحركة، زياد النخالة، سيمثلان «الجهاد الإسلامي» في مباحثات القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، وخليل الحية أو عماد العلمي من قيادات الحركة، سيتوجهان إلى القاهرة ليمثلان «حماس».

وعن الرئاسة الفلسطينية يتواجد في القاهرة كلا من عزام الأحمد، وماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني، وسيرأس الأول الوفد الفلسطيني في المباحثات.

وتؤكد مصادر مصرية أن الوفد الإسرائيلي متواجد بالقاهرة بانتظار وصول الوفود لبدء المباحثات والتي من المتوقع أن تبدأ ظهر اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا