“حماس”: 5 قيادات تزور القاهرة اليوم لإجراء مفاوضات التهدئة

أعلنت حركة حماس قيام 5 من أعضائها بزيارة القاهرة اليوم الجمعة، للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القيادى بالحركة إسماعيل رضوان لوكالة الأناضول: « من المتوقع أن يغادر الوفد الفلسطيني للقاهرة خلال يوم الجمعة و5 قيادات من الصف الأول لحماس ستشارك في مباحثات القاهرة للتهدئة».

وكشف رضوان أن من بين القيادات التي تشارك بالمفاوضات موسى أبو مرزوق ممثل الحركة بالقاهرة.

فيما كشفت مصادر فلسطينية، أسماء وفدي حركتي «الجهاد الإسلامي» و«حماس» الذين سيتوجهون من قطاع غزة إلى القاهرة صباح اليوم، لبحث وقف إطلاق النار.

وقالت المصادر، إن خالد البطش، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، ونائب الأمين العام للحركة، زياد النخالة، سيمثلان «الجهاد الإسلامي» في مباحثات القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، وخليل الحية أو عماد العلمي من قيادات الحركة، سيتوجهان إلى القاهرة ليمثلان «حماس».

وعن الرئاسة الفلسطينية يتواجد في القاهرة كلا من عزام الأحمد، وماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني، وسيرأس الأول الوفد الفلسطيني في المباحثات.

وتؤكد مصادر مصرية أن الوفد الإسرائيلي متواجد بالقاهرة بانتظار وصول الوفود لبدء المباحثات والتي من المتوقع أن تبدأ ظهر اليوم.