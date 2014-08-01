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الصندوق الأسود الأول للطائرة الجزائرية: الطائرة حوصرت بعاصفتين قبل أن تسقط

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كشفت التحقيقات الأولية بعد تفريغ بعض بيانات أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الاسبانية المؤجرة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية أن الطائرة حوصرت بعاصفتين قبل أن تسقط وتتحطم.

ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية، مساء الخميس، عن نظيرتها الفرنسية، أن المعلومات الأولية التي يشرف عليها مكتب التحقيقات والتحاليل الفرنسي أكدت المعطيات التي قدمها مدير مكتب الأزمة وقائد أركان الجيش البوركينيى جيلبر دينديرى المتعلقة بسقوط الطائرة من على ارتفاع 10 آلاف متر في ظرف ثلاثة دقائق وتحطمها بعد محاولتها الدوران لتفادى العاصفة.

وأضاف المصدر نفسه، بعد تحليل الصندوق الأسود الأول، أنه وقبل سقوط الطائرة تعرضت لعاصفة رعدية قوية حاولت تجنبها من خلال الدوران وهى المعلومة التي كشفت عنها صور الرادار البوركينابية التي أكدت أن طاقم الطائرة طلب تغيير مسار الطائرة غير أنها فوجئت بعاصفة أخرى أقوى جعلتها تتعرض لارتجاج قوى وتسقط من ارتفاع 10 آلاف متر بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة.

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