حقوقيون: منتدى مدنى موازٍ للقمة الأفريقية الأمريكية الأسبوع المقبل

قال الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الأسبوع المقبل سيشهد قمة أمريكية أفريقية بواشنطن، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يشارك فيها رؤساء الدول الأفريقية والرئيس الأمريكى بارك أوباما كما سيحضر رئيس الوزراء إبراهيم محلب ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح أمين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يكون هناك منتدى مدنى مواز يبدأ أعماله الاثنين 4 أغسطس المقبل ويشارك فيه رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، والخبير الحقوقى بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

ومن جانبه أشار الخبير الحقوقى بهى الدين حسن فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن المنتدى سيعقد بمشاركة منظمات المجتمع المدنى الأفريقية والأمريكية، موضحا أنه سيناقش قضايا الدول الأفريقية ولن يقتصر على قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية إنما سيتطرق إلى قضايا الصحة والتعليم.