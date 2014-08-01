أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

دراسة: تلوث ترع الباجور بالمنوفية يؤثر على الملايين من سكان الدلتا

Google+ Print

قالت دراسة تطبيقية لـ"الاستشعار عن بعد فى خدمة المجتمع"، إن التِرَع الرئيسية فى مركز الباجور والتى تتفرع من الرياح المنوفى مسئولة عن إمداد وتوزيع معظم مياه الرى والشرب لبقية مناطق الدلتا شمالا، لافتا إلى أن معظم القرى والمدن فى وسط الدلتا تعتمد على بعض الترع الأساسية فى خدمات مياه الشرب أو على محطات الآبار من المياه الجوفية.

وأشارت الدراسة التى أعدها الدكتور محمد البسطويسى الأستاذ المساعد بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى أن تلوث شبكات الترع والمصارف فى هذه المنطقة تحديدا يؤثر على الملايين من سكان الدلتا, حيث تتفق حركة المياه الجوفية بالدلتا هى الأخرى مع اتجاه الانحدار العام للترع والمصارف.

وأكدت الدراسة أن المصارف الزراعية والتى تبدأ هى الأخرى من الباجور وتمتد شمالا لخدمة الرقعة الزراعية باتت تستقبل مؤخرا مياه الصرف الصحى من المحطات الحكومية ومن الأهالى فى القرى التى لم يصلها الصرف الصحى، لافتة إلى أنه نظرا لتدهور حالة الترع الفرعية وانخفاض مناسيب المياه بها, فقد لجأ الأهالى إلى الرى من المصارف الزراعية والتى ترتفع بها الملوثات العضوية والكيماوية عاما بعد الآخر.

وأوضحت الدراسة أن الأخطر من ذلك يكمن فى أن البناء الجيولوجى لهذه المنطقة سبب رئيسى فى شحن وتغذية الخزان الجوفى بالدلتا, حيث تنكشف طبقات الرمال (الخزان الجوفى) على سطح الأرض فى شريط ممتد بجنوب الدلتا وتحديدا بقويسنا وبعض قرى الباجور وبالتالى فإن معدلات تسرب المياه بكل أنواعها إلى باطن الخزان الجوفى مرتفع جدا، نظرا لقلة سمك طبقة الطينة السطحية فى كثير من قرى المنطقة.

وتابعت الدراسة "مع استمرار إلقاء المخلفات فى مصارف وترع المنطقة سوف يؤدى إلى المزيد من التدهور فى مياه الخزان الجوفى والتى تغذى الكثير من قرى الدلتا بمياه الشرب, كما تؤثر سلبيا على حالة مياه الرى والبيئة بوجه عام فى بقية المناطق".

واقترحت الدراسة البدء الفورى فى استكمال مشروعات الصرف وخاصة فى القرى الواقعة على فرع دمياط وترع الرياح المنوفى بالمنطقة (ترعة الخضراوية, ترعة العطف, بحر شبين وترعة العطف) نظرا لتعديات الأهالى عليها وتلوثيها بمياه الصرف بالإضافة إلى تجميع مياه الصرف من المحطات القائمة فى خط طرد رئيسى يتجه شمالا بعيدا عن مناطق التربة الطينية الهشة والتربة الرملية لمنع دخول مياه الصرف الصحى إلى الخزان الجوفى.

واستطردت الدراسة أن تنفيذ مشروع خط طرد رئيسى يعتبر أقل تكلفة من تغطية بعض أجزاء من المصارف بداخل بعض القرى والمتبع حاليا كما سيعمل على توفير مسطحات مائية نظيفة قابلة للاستزراع السمكى وتوفير فرص عمل محلية للشباب، مطالبة بأن تبدأ الدولة فورا فى نقل خطوط الصرف التى تلقى مخلفاتها فى البحر الفرعونى وهو البحيرة الوحيدة التى توجد بجنوب الدلتا بمحافظة المنوفية حيث ارتفعت نسبة الملوثات بها وأثرت على الإنتاج السمكى، نظرا لكونها بحيرة مغلقة وغير متجددة.

sdsdgsdgsdsdg.jpg

خريطة توضيحية لتوزيع المياه فى محافظة المنوفية


>G53daf7fc54d0f.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه