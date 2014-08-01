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وفاة الفنان محمود الحفناوى بأزمة قلبية حادة

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وفاة الفنان محمود الحفناوى بأزمة قلبية حادة وفاة الفنان محمود الحفناوى بأزمة قلبية حادة

توفى  الفنان محمود الحفناوى بمنزله، بعدما شعر بأزمة قلبية حادة بعدما كان أجرى منذ فترة قصيرة عملية قلب مفتوح.

يذكر أن الفنان محمود الحفناوى بدأ الظهور الفنى فى النصف الثانى من السبعينيات وعمل بالمسرح والتليفزيون والسينما ويؤدى أدوارا ثانوية مساعدة أغلبها كوميدية قد تفرغ منذ منتصف التسعينيات للعمل بمسلسلات التليفزيون وفى السنوات الأخيرة اشترك فى أداء بعض المسرحيات، ومن أهم المسلسلات التى شارك فيها “رأفت الهجان” ١٩٩٠ “العصيان” ٢٠٠٢، “عباس الأبيض فى اليوم الأسود” ٢٠٠٤، “الإمام المراغى” ٢٠٠٦ ومن مسرحياته “جحا يحكم المدينة” ١٩٧٩، “واحد ليمون والتانى مجنون” ١٩٩٦، ومن أفلامه “قهوة المواردى” ١٩٨١، “نوارة والوحش” ١٩٨٧، “اللعب على المكشوف” ١٩٩٣، يمكن رؤيته فى دور شريف الطالب المستهتر الذى يعتمد على ثروة أبيه فى فيلم “الطعنة” عام ١٩٨٧.

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