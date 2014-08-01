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أهالي الدوادمي يحتفلون بالعيد

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أهالي الدوادمي يحتفلون بالعيد أهالي الدوادمي يحتفلون بالعيد
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العرضة في الحفل

الدوادمي - فواز الهويل

    احتفل أهالي محافظة الدوادمي والمراكز التابعة لها مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1435ه، وذلك بحديقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالدوادمي، وبحضور رجل الأعمال عضو مجلس غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين الأستاذ فهد بن محمد الحمادي وعدد من مديري القطاعات الأمنية والحكومية والخاصة وجمع من المواطنين والمقيمين في المحافظة و زوارها. وقد أقيم بهذه المناسبة حفل خطابي من تقديم الزميل عبدالعزيز الحصان، بدئ بالقرآن الكريم تلا ذلك كلمة الأهالي قدموا خلالها أسمى آيات التهاني بهذه المناسبة، لقادة هذا الوطن الغالي وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله ورعاه. عقب ذلك توالت فقرات الحفل بالعديد من الفعاليات المتنوعة الشيقة للرجال والنساء والأطفال ومن أهمها العرضة السعودية، والقصائد الشعرية، والألعاب النارية، بالإضافة إلى السحوبات والجوائز للحضور.

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