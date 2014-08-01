أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

محافظ الأفلاج يرعى احتفالات الأحمر بعيد الفطر المبارك

Google+ Print
محافظ الأفلاج يرعى احتفالات الأحمر بعيد الفطر المبارك محافظ الأفلاج يرعى احتفالات الأحمر بعيد الفطر المبارك
097693823976.jpg

آل حسين يشارك أهالي الأحمر احتفالاتهم

الأفلاج - مشعي البريكان

    شارك محافظ الأفلاج زيد بن محمد آل حسين أهالي مركز الأحمر بالأفلاج احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك الذي أقيم في ساحة البلدية للاحتفالات بحضور رئيس مركز الأحمر الشيخ محمد بن شايع آل وقيان ورؤساء مراكز واسط والطوال وبلدية الأحمر وجمع من أعيان وأهالي الأحمر وأعضاء المجلس البلدي. وتنوعت فقرات الحفل الذي أشرفت على تنظيمه بلدية الأحمر حيث عبر رئيس مركز الأحمر الشيخ محمد آل وقيان في كلمته عن تهانيه القلبية للقيادة الرشيدة بمناسبة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسية عيد الفطر المبارك داعياً الله أن يعيده على الوطن قيادة وشعباً بالخير والأمن والأمان ، كما رحب في كلمته بمحافظ الأفلاج شاكراً له رعايته لاحتفالات الأحمر بالعيد السعيد. وتوالت بعدها فقرات الحفل بكلمة لرئيس بلدية الأحمر خالد بن محمد الشريم الذي هنأ القيادة الرشيدة بالعيد السعيد وقدم شكره لمحافظ الأفلاج لرعايته الحفل ولكافة أهالي الأحمر وبقية المواطنين في المراكز التي تقع في نطاق خدمات بلدية الأحمر ، ليتبع ذلك عدد من القصائد الشعرية للشاعر عبدالرحمن هذال آل دحيم أعقبها مشاركة الجاليات بفقرات متنوعة بعدها ازدانت السماء بعدد من الطلقات للألعاب النارية التي تم تجهيزها لهذه المناسبة ليختتم الحفل بالعرضة التي شارك فيها المحافظ ورؤساء عدد من المراكز وأهالي الأحمر.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما