محافظ الأفلاج يرعى احتفالات الأحمر بعيد الفطر المبارك

الأفلاج - مشعي البريكان

شارك محافظ الأفلاج زيد بن محمد آل حسين أهالي مركز الأحمر بالأفلاج احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك الذي أقيم في ساحة البلدية للاحتفالات بحضور رئيس مركز الأحمر الشيخ محمد بن شايع آل وقيان ورؤساء مراكز واسط والطوال وبلدية الأحمر وجمع من أعيان وأهالي الأحمر وأعضاء المجلس البلدي. وتنوعت فقرات الحفل الذي أشرفت على تنظيمه بلدية الأحمر حيث عبر رئيس مركز الأحمر الشيخ محمد آل وقيان في كلمته عن تهانيه القلبية للقيادة الرشيدة بمناسبة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسية عيد الفطر المبارك داعياً الله أن يعيده على الوطن قيادة وشعباً بالخير والأمن والأمان ، كما رحب في كلمته بمحافظ الأفلاج شاكراً له رعايته لاحتفالات الأحمر بالعيد السعيد. وتوالت بعدها فقرات الحفل بكلمة لرئيس بلدية الأحمر خالد بن محمد الشريم الذي هنأ القيادة الرشيدة بالعيد السعيد وقدم شكره لمحافظ الأفلاج لرعايته الحفل ولكافة أهالي الأحمر وبقية المواطنين في المراكز التي تقع في نطاق خدمات بلدية الأحمر ، ليتبع ذلك عدد من القصائد الشعرية للشاعر عبدالرحمن هذال آل دحيم أعقبها مشاركة الجاليات بفقرات متنوعة بعدها ازدانت السماء بعدد من الطلقات للألعاب النارية التي تم تجهيزها لهذه المناسبة ليختتم الحفل بالعرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ ورؤساء عدد من المراكز وأهالي الأحمر.