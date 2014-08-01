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محافظ حوطة بني تميم يرعى احتفالات الأهالي بالعيد

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محافظ حوطة بني تميم يرعى احتفالات الأهالي بالعيد محافظ حوطة بني تميم يرعى احتفالات الأهالي بالعيد

    رعى محافظ حوطة بني تميم خالد بن فهد أبونيان بحضور رئيس البلدية بالنيابة محمد بن عبدالله الداود وعدد من المسؤولين من داخل المحافظة وخارجها وعدد من الأهالي بساحة الاحتفالات في السلامية انطلاق فعاليات احتفالات العيد لهذا العام الذي تقيمه وتنظمه البلدية.

وقد أقيم بهذه المناسبة حفل خطابي اشتمل على العديد من الفقرات والتي منها كلمة الأهالي التي ألقاها عضو المجلس البلدي الأستاذ فهد بن زيد السبيعي ثم توالت فقرات الحفل الأخرى تلا ذلك العرضة التي شارك فيها المحافظ ورئيس البلدية بالنيابة وعدد من المسؤولين والأهالي.

وقبل نهاية الحفل تم تقديم هديتين تذكاريتين من اللجنة المنظمة لكل من المحافظ ورئيس البلدية بالنيابة تلا ذلك توزيع الدروع للمشاركين في تنظيم هذا الحفل. ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد لهذه المناسبة.

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