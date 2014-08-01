المملكة تتسلم من السلطات اليمنية ثمانية سعوديين مطلوبين.. وزوجة أحد الموقوفين أمنياً

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه امتداداً للتعاون الأمني مع الأشقاء في الجمهورية اليمنية، وفي إطار الجهود الأمنية المشتركة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، فقد تسلمت الجهات الأمنية في المملكة ثمانية مواطنين سعوديين من المطلوبين للجهات الأمنية، بينهم اثنان ممن سبق إيقافهم وأطلق سراحهم، بالإضافة إلى زوجة أحد الموقوفين لدى الجهات الأمنية بالمملكة والتي تم استدراجها من عناصر التنظيم الإرهابي باليمن لمغادرة المملكة بطريقة غير نظامية ومن دون علم ذويها أو زوجها. وأوضح المتحدث الأمني أنه سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية.