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محمد بن نايف يناقش مع قادة القطاعات الأمنية الخطط المستقبلية لموسم الحج

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محمد بن نايف يناقش مع قادة القطاعات الأمنية الخطط المستقبلية لموسم الحج محمد بن نايف يناقش مع قادة القطاعات الأمنية الخطط المستقبلية لموسم الحج
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الأمير محمد بن نايف

جدة - و.ا.س

    اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على ما تم تنفيذه من خطط أمنية خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك والخطط المستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال اجتماع سمو وزير الداخلية بقادة القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج والعمرة في مكتبه بجدة مساء الأربعاء، حيث هنأهم سموه في مستهل الاجتماع بعيد الفطر المبارك، وناقش معهم الاستعدادات الأمنية على ضوء المستجدات التي تشهدها المنطقة، وأعرب الأمير محمد بن نايف في ختام الاجتماع عن شكره وتقديره لمنسوبي الأجهزة الأمنية المشاركين في تنفيذ خطط المساندة والدعم لموسم العمرة خلال شهر رمضان التي أسهمت في نجاح الموسم.

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