التوقيت الصيفي يعود للمرة الثانية في 2014.. قدم ساعتك 60 دقيقة

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية عشرة من ليلة الجمعة 1 أغسطس الجاري، بتقديم الساعة 60 دقيقة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء تطبيق التوقيت الصيفي.

يأتي ذلك، بعدما نوّه مجلس الوزراء بأنه سيعاد العمل بالتوقيت الصيفي، عقب انتهاء شهر رمضان، الساعة الـ12 من مساء الخميس 31 يوليو الماضي.

وأرجعت الحكومة قرارها لـ«توفير الطاقة»، حيث بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية عشرة من ليلة الجمعة 15 مايو الماضي.

كان الرئيس السابق، عدلي منصور، أصدر قرارًا جمهوريًا ببدء التوقيت الصيفي، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من إبريل، حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر، من كل عام.

وتكون الساعة القانونية لجمهورية مصر العربية، حسب التوقيت المعتمد، مقدمة 60 دقيقة، ويُستثنى من نظام التوقيت الصيفي شهر رمضان من كل عام.