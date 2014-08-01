أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

التوقيت الصيفي يعود للمرة الثانية في 2014.. قدم ساعتك 60 دقيقة

  • مصر
  • 9
Google+ Print

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية عشرة من ليلة الجمعة 1 أغسطس الجاري، بتقديم الساعة 60 دقيقة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء تطبيق التوقيت الصيفي.

يأتي ذلك، بعدما نوّه مجلس الوزراء بأنه سيعاد العمل بالتوقيت الصيفي، عقب انتهاء شهر رمضان، الساعة الـ12 من مساء الخميس 31 يوليو الماضي.

وأرجعت قرارها لـ«توفير الطاقة»، حيث بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية عشرة من ليلة الجمعة 15 مايو الماضي.

كان الرئيس السابق، عدلي منصور، أصدر قرارًا جمهوريًا ببدء التوقيت الصيفي، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من إبريل، حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر، من كل عام.

وتكون الساعة القانونية لجمهورية العربية، حسب التوقيت المعتمد، مقدمة 60 دقيقة، ويُستثنى من نظام التوقيت الصيفي شهر رمضان من كل عام.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر