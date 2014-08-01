بعد سجنه ظلما 31 سنة.. محكمة كندية تحكم ببراءته من جريمة قتل

قضت المحكمة العليا بمقاطعة أونتاريو الكندية، الخميس، بأحقية أن يقوم السجين الأطول سجنا في كندا، بمقاضاة المتورطين في محاكمته.

وقالت المحكمة إن «روميو فيليان»، الذي قضى 31 عام خلف القضبان وحكمت ببراءته، من حقه أن يقيم دعوى مدنية ضد رجال الشرطة والنيابة العامة.

وكان «فيليان» البالغ من العمر الآن 71 عامًا، قد أدين بجريمة قتل أحد رجال الإطفاء بالعاصمة أوتاوا في عام 1972، وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة، لعدم تقديمه الأدلة الكافية للطعن في نزاهة الشرطة والنيابة العامة، كما أنه لم يكن لديه الفرصة لتقديم دفاع كامل في محاكمته، على حد قوله .

وقد رفض فيليان دائما الحصول على الإفراج المشروط قائلا إنه يرقى إلى الاعتراف بالذنب، إلا أنه كان قادرا في نهاية المطاف على إقناع الحكومة الاتحادية بإحالة قضيته إلى محكمة الإستئناف بمقاطعة أونتاريو، التي ألغت إدانته، وأمرت بإجراء محاكمة جديدة له في عام 2009، ووجدت المحكمة أن الشرطة تحققت من ذريعة تظهر براءته، إلا أنها لم تخبر الدفاع بها، وقد قام القاضى بالمحكمة العليا بسحب التهمة الموجة له قائلا إن الكثير من الوقت قد مضى لمتابعة محاكمة جديدة.

هذا وقد قام «فيليان» برفع دعوى للحصول على تعويض قدره 14 مليون دولار ضد إهمال ومخالفات وقعت من جانب النيابة العامة و2 من ضباط الشرطة في أوتاوا.

وقال «فيليان» إنه الآن يمكنه الطعن في نزاهة الشرطة والنيابة العامة، وهو الأمر الذي لم يكن مطلوبا عندما كان يسعى لوضع حكم الإدانة جانبا.