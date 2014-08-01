سفارة مصر بالهند تحتفل بالعيد الوطنى لذكرى 23 يوليو

أقامت سفارة مصر بالهند حفلا بمقر السفارة بمناسبة العيد الوطنى لثورة 23 يوليو، حضرها نحو 150 مدعوا من المسئولين الحكوميين وسفراء الدول العربية والغربية والدبلوماسيين المعتمدين والشخصيات العامة والإعلام.

وألقى السفير خالد البقلى كلمته بهذه المناسبة عبر فيها عن أهمية العيد الوطنى والتحديات التى تواجهها مصر على المستوى الداخلى لمواجهة الإرهاب والإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، كما عبر عن ثقته فى تغلب مصر وشعبها على كل الصعاب.

وأشار البقلى خلال كلمته، إلى إصرار الشعب المصرى على المضى قدما لتحقيق الديمقراطية، مؤكّدًا الخطوات التى تم اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق والانتهاء من الانتخابات الرئاسية وقبلها الاستفتاء على الدستور، واستكمال خريطة الطريق الفترة المقبلة بالانتخابات البرلمانية.

وأكد عمق العلاقات المصرية الهندية، والحرص على دفع هذه العلاقات، مطالبا بضرورة العمل على تحقيق مصالح الشعبين.

جانب من الحضور

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ضيوف السفارة المصرية بالهند

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السفارة بالهند تحتفل بذكرى 23 يوليو

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جانب من الاحتفال بذكرى 23 يوليو

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