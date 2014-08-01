الدولة تتأثر برياح جنوبية حارة وجافة خلال أغسطس

ذكر التقرير المناخي لشهر أغسطس الجاري أنه يعد امتدادا ليوليو من حيث درجة الحرارة المرتفعة، ويتراوح متوسط درجة الحرارة مناخيا ما بين 35 و 36 °م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين - 41 42.5 °م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 29.3 – 30.4 °م، وعند تأثر الدولة أحيانا بمنخفض حراري يدفع معه رياح حارة وجافة جنوبية إلى جنوبية شرقية يكون منشؤها منطقة الربع الخالي، وقد تنشط أحيانا لتكون مثيرة للرمال وتتسبب في أرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في جميع أنحاء الدولة، وتشير السجلات المناخية بان أعلى درجة حرارة سجلت خلال هذا الشهر 50.2 °م في سويحان في سنة 2012 ، بينما أقل درجة حرارة بلغت 16.1 °م سنة 2013 سجلت على جبل مبرح.

وأضاف التقرير أن الرياح السائدة في أغلب أيام هذا الشهر هي شمالية غربية نهارا وتتحول إلى جنوبية شرقية في آخر الليل والصباح الباكر ( رياح نسيم البحر نهارا ونسيم البر ليلا متأخرا)، ومتوسط سرعة الرياح خلال هذا الشهر يبلغ 12 كم / ساعة.

ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية44.3 53.5 -% مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح وفترة المساء، وخاصة خلال النصف الثاني من هذا الشهر مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف في ساعات الليل والصباح الباكر وأعلى نسبة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة2012 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 10 أيام. يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، حيث تندفع كتل هوائية رطبة نحو المناطق الشرقية والتي تتسبب في تكون السحب الركامية والرعدية الممطرة أحيانا على تلك المناطق، وقد يمتد تأثيرها إلى المناطق الداخلية ومن السجلات التاريخية فإن أعلى كمية أمطار سقطت خلال هذه الشهر قد بلغت 100.4 ملم في سنة 2013 على حميم.

الطقس المتوقع

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون طقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب على المناطق الجبلية والشرقية بعد الظهر قد تكون ركامية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر من خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية. وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة اليوم ما بين 43 ـ 47 درجة للعظمى وبين 26 ـ 31 درجة مئوية للصغرى في المناطق الداخلية، وبين 37 ـ 43 درجة للعظمى و29 ـ 32 درجة للصغرى في المناطق الساحلية، وتتراوح الدرجات العظمى بين 30 ـ 35 درجة للعظمى وبين 25 ـ 30 درجة للصغرى في المناطق الجبلية.