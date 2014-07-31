كيف ردّت هيفا وهبي على انتقاد غادة عبد الرازق لها؟

أثار تصريح الفنانة غادة عبد الرازق الذي انتقدت فيه مسلسل "كلام على ورق" حفيظة جمهور الفنانة هيفا وهبي الذي شنّ هجوماً عنيفاً على غادة.

وكانت غادة قد صرحت في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، أنّ اختيار هيفا للعمل في مسلسل "كلام على ورق" كان خاطئاً، لأنها بذلك حصرت نفسها في أدوار البنت الجميلة التي يتلهّف إليها الرجال، الأمر الذي لن تستطع الإفلات منه فيما بعد، واعتبرت أن الاختيار لم يكن موفقاً.

هيفا التزمت الصمت واكتفت بعمل ريتويت لتغريدات محبيها، الذين أكدوا أن أي فنانة تريد الشهرة تنتقد هيفا وتتحدث عنها بالسوء، واعتبروا أن مسلسلها "السيدة الأولى" فشل فشلاً ذريعاً ولم يأت أحد على ذكره.