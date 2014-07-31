خافيير بارديم يُطالب إسرائيل بوقف حرب الإبادة على غزة

كتب الممثل الإسباني Javier Bardem رسالة حول المجازر في غزّة، أدان فيها القصف الإسرائيلي الجويّ والبريّ والبحريّ للقطاع وإطلاق الصواريخ على المدنيين الفلسطينيين.

وكانّ أوّل المنضمين والموقّعين على هذه الرسالة زوجته النجمة الإسبانية Penelope Cruz، إضافة إلى الكثير من النجوم الإسبان، الذين لم يبقوا صامتين أمام هول ما يحدث من حرب إبادة، مثل المخرِجين Pedro Almodovar، وBenito Zambrano، والممثلين Lola Herrera وEduardo Noriega وRosa Maria Sarda، إضافة الى الموسيقيين Amaral وNacho Campillo.

وذكر Javier في الرسالة أنّ قطاع غزّة يعيش هذه الأيّام رعباً حقيقياً، متمثّلاً بالحصار والاعتداء. فمنازل الفلسطينيين دمِّرت، وتمّ قطع المياه والكهرباء عنهم، ومنعوا من الحركة الحرّة في اتجاه المستشفيات والمدارس والحقول.

وقد أشارت الرسالة إلى أنّه على الرغم من كلّ هذه الظروف، فإنّ المجتمع الدولي لم يفعل شيئاً، برغم أنّه لا مكان أبداً للحياد، بحسب تعبير Javier.

واللافت في الرسالة أنّ النجوم الإسبان استخدموا عبارة "احتلال أراضي الفلسطينيين من قبَل إسرائيل".

وختم Javier Bardem بالقول: "أن تكون يهودياً، فذلك لا يعني أن تكون صهيونياً، ولا أن توافق على هذه المجزرة. وأن تكون عبريّاً لا يعني أن تكون صهيونياً، وأن تكون فلسطينياً لا يعني أن تكون إرهابياً".

مادونا تدعو لوقف إطلاق النار والهجمات على غزة