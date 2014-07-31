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هيفا وهبي غاضبة: يللي إلو مع إجري شي يعضني بـ...

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هيفا وهبي غاضبة: يللي إلو مع إجري شي يعضني بـ... هيفا وهبي غاضبة: يللي إلو مع إجري شي يعضني بـ...

الخميس 31-07-2014 18:28

هددت الفنانة هيفا وهبي بإغلاق حسابها على أنستغرام حيث كتبت تعليقا جاء فيه "باي باي انستغرام قريباً.. هيك شعب بدو صور خنازير مش صور سوبر ستارز، وأرجوكم لا داعي للتعليق على هذه الصورة لأنها لا تحتوي جمالاً لكي يضرم النار في قلوبكم إنها صورة انستغرام لا أكثر". و وتابعت: "لا تقلقون سيكون لدي صفحتي الخاصة لأصدقائي فقط ، إلبس وإشلح وقول يالي بدي ساعتها يالي الو مع اجري شي يجي يعضني بـ xxx"..
ويبدو أن هيفا التي تعرضت لانتقادات حادة بعد ظهورها مع عادل كرم في برنامج "هيدا حكي" حيث دعت الكارهين الى تقبيل مؤخرتها، لم تأبه بردود الفعل حول تعليقها الأخير، إذ يبدو أنها كانت غاضبة إلى حد لم تتمالك نفسها فكتبت ما كتبته.

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سيدتي