ماجدة الرومي وbvlgari معاً لإنقاذ الطفولة

أُقيم في أوتيل البستان في بيت مري شرقي مدينة بيروت مؤتمر صحافي للفنانة ماجدة الرومي بمناسبة اختيارها من قبل Bvlgari ومؤسسة أنقذوا الاطفال save the childrenكسفيرة أولى للإنسانية في الشرق الأوسط. وقد حضر المؤتمر عدد كبير من الوجوه الإعلامية التي نادراً ما تتواجد في المؤتمرات الصحفية التي تقام عادة، إلى جانب ذلك حضر رجال أعمال ومثقفون وسياسيون وكتاّب وشعراء.

عند السادسة تماماً بدأ المؤتمر الصحفي، وقبل البدء بطرح الأسئلة على الفنانة ماجدة الرومي، بدا عليها علامات القهر على ما يحصل في العالم العربي بحق الطفولة قائلة:" ما يحصل في العالم العربي هو مؤامرة ولعبة دول بحق الشعوب وبحق الطفولة. ولا علاقة للأديان إنما الدول تسوق حروبها باسم الأديان. فصوت الشر طاغ على صوت الخير. وأنا اليوم تعاونت مع bvlgari لأرفع الصوت وإيماناً بربي مقابل الهجمة الحاصلة علينا باسم الأديان".

ثم أعلنت ماجدة الرومي أنها ستبدأ جولتها الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. وذكرت أن هناك مشروعاً إنسانياً للبنان كما وعدتها bvlgari في العام المقبل. وقد أكدت مستشهدة بممثلي bvlgari بأنها رفضت أن تأخذ مالاً أو حتى هدية منهم لأن عملها الإنساني هو هدفها.

وعن القاسم المشترك بينها وبين bvlgari حتى وقع الإختيار عليها لتمثلهم كسفيرة أولى للإنسانية في الشرق الأوسط قالت إنهما التقيا على هدف واحد وإن bvlgari أتوا ليحققوا لها هذا الهدف الذي لطالما رافقها من زمن بعيد. وسعادتها اليوم بأن مشوارها سيكون إنسانياً تستطيع من خلاله تقديم مساعدات للطفل وللإنسان عامة.

وعن نيتها بتحضير ألبوم للأطفال تتناول فيه مواضيع إنسانية قالت:" لقد طرحت مرة ألبوماً للأطفال"، وكان ذلك لأجل ابنتها لكن سوف تحضر ألبوماً للأطفال يتناول هذه المواضيع.

أنهت الفنانة ماجدة الرومي مؤتمرها الصحفي قائلة:" أنا لا أستطيع تغيير العالم لكني أستطيع أن أزرع الفرح". ثم شكرت الحضور واعتذرت على إقامتها للمؤتمر الصحفي في عطلة الأعياد موجهة معايدة للجميع.

بعد انتهاء المؤتمر قامت ماجدة بجولة على الصحفيين في صالة الإستقبال وشكرت الجميع فرداً فرداً على حضوره المؤتمر الخاص بتنصيبها سفيرة أولى للإنسانية في الشرق الأوسط من قبل bvlgari ومؤسسة أنقذوا الاطفال save the children.