حاتم العراقي ومايا وأيمن في حفل عيد الفطر

علمت "سيدتي نت" أن "الحفل الذي أحياه كلاً من أيمن زبيب ومايا دياب وحاتم العراقي في فندق "لورويال_ضبية" شهد اقبالاً كبيراً من قبل الجمهور العراقي وبعضاً من الجمهور الخليجي.

وأبدى الحضور انزعاجهم من قلة التنظيم التي سادت الحفل، وملّ البعض من إطلالة أيمن التي برز واضحاً في صوته النشاز.

إلا أن مايا أنقذت الوضع والهبت المسرح مع فرقتها الموسيقية مع اتهام البعض لها بتقليد نجوى كرم على المسرح من خلال تفاعلها مع الفرقة الموسيقية، كما شارك مايا الغناء الفنان عامر زيان الذي كان موجوداً في السهرة.

اما حاتم العراقي فعلم أنه تفوق على مايا وأيمن خلال الحفل وأبدى الجمهور حماسة كبيرة مع إطلالته، ورقصوا وغنوا معه وكما كان متوقعاً.