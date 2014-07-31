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اقلاع الطائرة الثالثة الي مطار جربا لاعادة المصريين العالقين علي الحدود الليبية

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اقلاع الطائرة الثالثة الي مطار جربا لاعادة المصريين العالقين علي الحدود الليبية اقلاع الطائرة الثالثة الي مطار جربا لاعادة المصريين العالقين علي الحدود الليبية

 أقلعت من مطار القاهرة الدولي منذ قليل الرحلة الثالثة لمصر للطيران متوجهة الى مطار جربا التونسي والمخصصة لعودة المصريين العاملين بليبيا و الذين عبروا الحدود التونسية الى مطار جربا.

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن الرحلة الرابعة التي سوف تشغلها شركة “اير كايرو” سوف تقلع في 7 صباحا باكر الجمعة ، كما يتم تحديد مواعيد اقلاع الرحلات القادمة في الجسر الجوي الذي تقيمه وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الخارجية طبقاً للقدرات الاستيعابية لمطار جربا التونسي والتصاريح الممنوحة للهبوط في المطار. وبوصول الرحلات باقي الأربع الى القاهرة يكون إجمالي المصريين العائدين 1170 راكب.

 

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