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النيابة تعاين كمين الأمن الوطني بالسويس بعد استهدافه بطلقات نارية

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النيابة تعاين كمين الأمن الوطني بالسويس بعد استهدافه بطلقات نارية النيابة تعاين كمين الأمن الوطني بالسويس بعد استهدافه بطلقات نارية

قامت نيابة السويس مساء اليوم يرافقهم عدد من افراد الأمن والضباط بمعاين كمين الأمن الوطني والمناطق المحيطة به للوقوف على ملبسات استهداف الكمين صباح اليوم من قبل مجهولين بطلقات نارية .

أستمع وفد النيابة لافراد الامن الذى كانوا بالكمين وقت استهدافه وتقرر فتح تحقيق رسمي موسع واستماع اقوال الافراد يوم السبت القادم.

قال مصدر قضائي أن مديرية الأمن تحفظت على البندقية الألي والطلقات النارية التى سقطت من المجهولين اثناء مطاردتهم من قبل قوات الأمن وسوف يتم عرضها على النيابة غدا الجمعة ، موضحا أن هناك تحقيق موسع فى الواقعة وأن المحامي العام لنيابات السويس يتابع بنفسه التحقيق فى هذه الواقعة.

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