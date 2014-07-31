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مقتل 9 صحفيين في غزة منذ اندلاع الحرب

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أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين ومقره بروكسل، الخميس، أن 9 صحفيين ومصورين لقوا حتفهم في القصف والغارات الجوية الإسرائيلية على غزة خلال الأيام الـ 24 الماضية.
> وقال المتحدث باسم الاتحاد الدولي للصحفيين أندرو كينيدي إن بعضهم قتل أثناء «تأدية الواجب» لكتابة تقارير عن الصراع، بينما قتل آخرون في غارات جوية على منازلهم.
> وكان أحدث القتلى محمد ضاهر، الذي يعمل لصحيفة الرسالة، حيث فارق الحياة اليوم متأثرا بجروح أصيب بها عندما تعرض منزله في شرق مدينة غزة للقصف في 20 يوليو الجاري، مما أسفر عن مقتل 5 أعضاء آخرين من أسرته.
> وقال الاتحاد الدولي للصحفيين نقلا عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن اثنين من الصحفيين قتلا أثناء تغطية قصف سوق في حي الشجاعية مساء الأربعاء.

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