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تشيلسي مجبر على بيع لاعب أجنبي.. فمن يرحل؟

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بالتأكيد لن يكون مارك شوارزر، أو فرناندو توريس.. فمن سيكون اللاعب الأجنبي الراحل عن صفوف تشيلسي لتنضبط قائمة البلوز بقواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم؟

تشيلسي يجب ألا يقيد أكثر من 17 لاعبا أجنبيا في قائمته التي تدخل تحدي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

حاليا تشيلسي يملك بين صفوفه 18 أجنبيا بعدما أعاد ديدييه دروجبا إلى صفوف النادي الأزرق، في صفقة انتقال حر.

هؤلاء الأجانب، بينهم المصري محمد صلاح، مجبرون على فقدان واحد منهم.. وهو ما أقره جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق.

مورينيو صرح " سنتفادى هذا الموقف مستقبلا، والفريق سيضم عددا أكبر من الإنجليز وهذا يبدو واضحا بالنظر إلى أننا أكبر ممول للمنتخبات تحت السن في البلاد".

ثم استدرك "لكن لحل الموقف حاليا، هناك لاعب يجب أن يرحل".

ثيبوت كورتوا انضم لتشيلسي قادما من أتليتكو مدريد بعدما أنهى البلوز إعارته في الدوري الإسباني.

أبدى مورينيو تمسكه بكورتوا، ولهذا أعاده من أتليتكو..بينما الحارس الثاني بتر تشك أكد أنه لن يرحل وسينافس البلجيكي على المقعد الأساسي.

مارك شوارزر جدد عقده مع النادي لمدة عام، بالتالي بات مؤكدا أنه لن يكون الراحل عن صفوف الفريق.

وفرناندو توريس بالتأكيد لن يرحل بحسب ما صرح به مورينيو الذي قال: "أحتاج 3 مهاجمين في القائمة.. هن النينو ودروجبا ودييجو كوستا، لا يجب أن يقل اللعدد عن ذلك".

وما أكد بقاء توريس، أن تشيلسي باع مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إيفرتون، وهو بالمناسبة لم يكن ضمن الـ17 الأجانب لأنه كان يقيد تحت سن الـ21 عاما.

من يرحل؟ وهل محمد صلاح صاحب الـ22 عاما يكون ضحية موقف تشيلسي الحالي؟

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