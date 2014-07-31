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اللواء محمد عبد العال.. رابع مدير أمن سوهاجي لمحافظة أُسوان

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اللواء محمد عبد العال.. رابع مدير أمن سوهاجي لمحافظة أُسوان اللواء محمد عبد العال.. رابع مدير أمن سوهاجي لمحافظة أُسوان

 

شملت حركة الترقيات والتنقلات التى أعتمدها اللواء محمد ابراهيم ، وزير الداخلية، صباح اليوم الخميس، 11 مدير للأمن بعدد من محافظات .

وتم الإبقاء على 15 مديرا للأمن بعد نجاحهم في تحقيق معدلات مرتفعة في مجال مكافحة مختلف أنواع الجرائم، وهم مديرو أمن القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، ودمياط، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والغربية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد والبحر الأحمر.

والمدراء الجدد هم اللواء ممتاز فهمى مديرا لأمن المنوفية، واللواء محمد الشرقاوى مديرا لأمن الدقهلية، واللواء إسماعيل عزالدين مديرا لأمن بورسعيد، واللواء محمد رمضان مديرا لأمن البحيرة، واللواء طارق الجزار مديرا لأمن السويس، واللواء محمد عبدالعال مديرا لأمن اسوان، واللواء حسن السوهاجى مديرا لأمن قنا، واللواء محمد سالم مديرا لأمن بنى سويف، واللواء منتصر ابوزيد مديرا لأمن الأقصر، واللواء حاتم حسين مديرا لأمن جنوب سيناء واللواء فؤاد عثمان مديرا لأمن شمال سيناء، اللواء عبد الرحمن شرف  مدير لأمن كفر الشيخ .

اللواء محمد عبد العال.. رابع مدير أمن سوهاجي لمحافظة أُسوان: 

وشملت حركة تنقلات وزارة الداخلية التى أعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم تعيين اللواء محمد مصطفى عبد العال مديرا لأمن أسوان خلفا للواء حسن السوهاجى والذى تم نقله مديرًا لأمن قنا .

واللواء محمد مصطفى من مواليد قرية عنيبس بمركز جهينة محافظة سوهاج وعمل لفترة طويلة بمختلف أقسام ومراكز الشرطة بسوهاج ثم نقل حكمدار لمديرية أمن الاقصر ثم حكمدارًا لمديرية أمن المنيا ومنها مديرًا لأمن أسوان.

يذكر أنه تعاقب على منصب مدير أمن أسوان 4 من مديري الأمن من أبناء محافظة سوهاج وهم اللواء أحمد صقر ثم اللواء حسن محمد حسن فاللواء حسن السوهاجى وأخيرا اللواء محمد مصطفى عبد العال .

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