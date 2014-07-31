السير الذاتية لـ 12 مدير أمن جديد فى حركة التنقلات الأخيرة للداخلية

شملت حركة الترقيات والتنقلات التى أعتمدها اللواء محمد ابراهيم ، وزير الداخلية، صباح اليوم الخميس، 11 مدير للأمن بعدد من محافظات مصر .

وتم الإبقاء على 15 مديرا للأمن بعد نجاحهم في تحقيق معدلات مرتفعة في مجال مكافحة مختلف أنواع الجرائم، وهم مديرو أمن القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، ودمياط، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والغربية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد والبحر الأحمر.

والمدراء الجدد هم اللواء ممتاز فهمى مديرا لأمن المنوفية، واللواء محمد الشرقاوى مديرا لأمن الدقهلية، واللواء إسماعيل عزالدين مديرا لأمن بورسعيد، واللواء محمد رمضان مديرا لأمن البحيرة، واللواء طارق الجزار مديرا لأمن السويس، واللواء محمد عبدالعال مديرا لأمن اسوان، واللواء حسن السوهاجى مديرا لأمن قنا، واللواء محمد سالم مديرا لأمن بنى سويف، واللواء منتصر ابوزيد مديرا لأمن الأقصر، واللواء حاتم حسين مديرا لأمن جنوب سيناء واللواء فؤاد عثمان مديرا لأمن شمال سيناء، اللواء عبد الرحمن شرف مدير لأمن كفر الشيخ .

اللواء منتصر أبوزيد من “مكافحة المخدرات ” لإدارة أمن الأقصر

اللواء منتصر أبوزيد تخرج من كلية الشرطة فى عام 1978، وعمل فى قطاع الأمن العام حتى 1996، بعدها انتقل للعمل بمكافحة المخدرات، واستمر بها حتى انتقل إلى قطاع التفتيش فى عام 2004، حيث خدم فى محافظة الأقصر، مفتشاً للداخلية، ثم انتقل إلى الشئون القانونية بالوزارة، واستمر بها عامين، وتحول إلى إدارة مكافحة المخدرات، واستمر فيها حتى صدر قرار وزير الداخلية بترقيته إلى مدير أمن محافظة الأقصر.

ومن نجاحات اللواء منتصر أبو زيد خلال فترة توليه مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضبط شحنة ضخمة من المواد المخدرة، حاولت أحد العصابات إدخالها للبلاد من خلال البحر الأحمر، وعند مهاجمة قوات الأمن لهم قاموا بإشعال النيران بالمركب التي تقل الشحنة فور اقتراب القوات منها وإغراق المركب، والقبض على 8 منهم، كما استطاعت الإدارة خلال الفترة من أبريل 2013 لأبريل 2014 من ضبط أكثر من 1125 طنًا من مخدر الحشيش ، كما ضبطت الإدارة عصابة كبري كانت تمد «كوم السمن» بالهيروين في 2014 وتم ضبط 17 كيلو هيروين قبل توزيعها هناك.

قال اللواء منتصر أبو زيد،لـONA مدير أمن الأقصر الجديد أن تطبيق القانون وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية هي أهم أولوياته، معربا عن ثقته في رجال وأفراد الشرطة بالأقصر، ورغبتهم في العمل للحفاظ على الأمن والأمان في الشارع الأقصري، آخذين في الاعتبار أن الأقصر بلد ذات طابع خاص مرتبط بالسياحة بشكل كبير.

وشدد أبوزيد على ضرورة تكاتف الأهالي وأفراد الشرطة لدعم الأمن والاستقرار، حتى تعود السياحة إلى معدلاتها الطبيعية مشيرا إلى أن عودة السياحة مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن والأمان فى المحافظة.

«السوهاجي» احتوى «أزمة الهلايل والدبوادية» بأسوان.. ويواجه أزمة خطف الأقباط بقنا

أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قرارًا ضمن حركة التنقلات بوزارة الداخلية بتعيين اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان السابق مديرا لأمن قنا خلفا للواء محمد كمال .

واجه السوهاجى خلال فترة توليه إدارة أمن أسوان، أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التى أندلعت والتى راح ضحيتها العشرات ، ليكون أمام تحد جديد وهو حالات اختطاف خاصة الأقباط التى تزايدت فى الفترة الأخيرة بمحافظة قنا .

السوهاجي كان قد انتقل من منصبه كنائب لمدير مباحث القاهرة إلى مديرية أمن أسوان عقب فض اعتصام رابعة، واعتصامهم آيضًا أمام ديوان أكثر من محافظة -الأمر الذي أعقبه- استهداف الإخوان لضباط ورجال الشرطة، ليتم السيطرة على الموقف والقبض على عدد كبير من مستهدفي رجال الشرطة.

اللواء محمد مصطفى عبد العال.. رابع مدير أمن سوهاجي لأسوان

شملت حركة تنقلات وزارة الداخلية التى أعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم تعيين اللواء محمد مصطفى عبد العال مديرا لأمن أسوان خلفا للواء حسن السوهاجى والذى تم نقله مديرا لأمن قنا .

واللواء محمد مصطفى من مواليد قرية عنيبس بمركز جهينة محافظة سوهاج وعمل لفترة طويلة بمختلف أقسام ومراكز الشرطة بسوهاج ثم نقل حكمدار لمديرية أمن الاقصر ثم حكمدارا لمديرية أمن المنيا ومنها مديرا لأمن أسوان .

يذكر أنه تعاقب على منصب مدير أمن أسوان 4 من مديرى الأمن من أبناء محافظة سوهاج وهم اللواء أحمد صقر ثم اللواء حسن محمد حسن فاللواء حسن السوهاجى واخيرا اللواء محمد مصطفى عبد العال .

اللواء ممتاز فهمى.. مدير مباحث أمن الموانىء مدير أمن المنوفية

عمل اللواء ممتاز فهمى ضابط بجهاز أمن الدولة السابق، ومدير مباحث أمن الموانىء قبل ان يتولى منصبه الجديد كمدير أمن المنوفية فى حركة التغييرات والتنقلات بوزارة الداخلية .

وأعرب اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية الجديد عن بالغ سعادته بتوليه منصبه الجديد، مشيراً إلى أنه سيعمل على تطوير المنظومة الامنية من خلال فكر وعمل جديد والقضاء على كافة البؤر الإجرامية بالمحافظة وتكثيف الحملات الأمنية والمرورية وإستكمال إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الاراضى الزراعية.

اللواء الشرقاوي وتطهير كرداسة :

وشمل قرار الداخلية تعيين اللواء محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد لإدارة الأمن في محافظة الدقهلية، خلفاً للواء «حسن عبد الحي»، الذي تم تعينه مساعدًا للوزير لمنطقة شمال الصعيد ويشرف على مديريتي أمن أسيوط والوادي الجديد .

اللواء محمد الشرقاوي تم ترقيته في العام الماضي الي مساعد وزير الداخلية بعد قيادته للحملة الأمنية اللخاصة باقتحام منطقة كرداسة معقل الإرهابيين و الذين كونوا من كرداسة ثكنة عسكرية .

و استطاع اللواء محمد الشرقاوي حمكته القبض علي العديد من العناصر الإرهابية بكرداسة، حيث كافأه اللواء محمد إبراهيم بترقيته الي مساعد وزير الداخلية وتعيينه مديراً لأمن بورسعيد التي كانت تعاني من عمليات إجرامية و تهريب بضائع و قتل في الشوارع وانتشار لتجارة السلاح .

و نجح خلال في فترة صغيرة فى ضبط عدد كبير من المجرمين و المهربين للبضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية و القضاء علي المجرمين و تطهير بحيرة المنزلة .

«الجزار» ورحلة البحث عن قاتل بـ5 محافظات

ويعتبر الجزار والذى عمل لمدة عامين كاملين من أشهر ضباط الداخلية فقد عمل رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، وكانت من أهم الجرائم التى أكتشفها بلاغًا من الأهالى بإنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمدينة نصرانتقلت إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشقة مؤجرة لشخص منذ حوالى 3 أسابيع.

وتم تفتيش الشقة بحضور مالكها، وكانت عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام، وعثر على جثة لشاب مذبوح ومصاب بطعنة فى رقبته، والجثة كانت متحللة، ورجحت أن تكون الجريمة تم ارتكابها منذ أسبوعين، لأن مصلحة الطب الشرعى لم تتمكن من أخذ البصمة، و أخذ صورة البطاقة التى استأجر بها المجنى عليه الشقة، ومن ثم تبين أنه صحفى.

انطلق الجزار وضباط المباحث إلى مكان عمله وبالاستعلام عن الاسم وعن وظيفته كصحفي أكدت إدارة المؤسسة عدم وجود أي شخص يعمل لديها بنفس البيانات أو فى نقابة الصحفيين،ولم يتضح انه صحفيًا وظل يعمل فى القضية إلى أن عرف أن المتهم سائق بعد البحث عليه فى 5 محافظات وسرق 600 جنيه وقتل المجنى عليه.

خرج على رأس قوة أمنية أثناء عمله فى محافظة بنى سويف إلى قرية الديابية بمركز الواسطى ووأد فتنة طائفية بين مسلمين ومسحيين بسبب مطب صناعي، وتم إلقاء القبض على 15 متهمًا هربوا بعد ثورة 30 يونيه بعد احتراق قسم شرطة الواسطى ونجح مع المباحث الجنائية فى ضبطهم مرة ثانية.

اللواء حاتم امين.. مدير أمن جنوب سيناء ” رجل من الميدان .. تعرض للموت مرتين”

اللواء حاتم آمين مدير أمن جنوب سيناء رجل شرطة من الميدان يُصر على قيادة الحملات والعمليات الخاصة بنفسه .

واجه آمين الموت مرتين، أولهما حين تعرض لمحاولة اغتيال وأطلق عليه النار من قبل العصابات المسلحة فى منطقة «وادي فيران» بجنوب سيناء عام 2012 ، نجا من الموت مرة آخرى فى حادث تفجير مديرية أمن جنوب سيناء فى 7 أكتوبر 2013 رغم تعرضه لإصابات خطيرة.

اللواء حاتم امين من مواليد 1959 من محافظة بنها تخرج من كلية الشرطة عام 79 خدم من مناطق عديدة منها الصعيد وسيناء والدلتا يعيش فى القاهرة.

شغل منصب مأمور قسم شرطة سانت كاترين ومأمور قسم شرطة طور سيناء مساعد لمدير الأمن وحكمدار المديرية

> حتى تم اختياره مديراً لأمن جنوب سيناء خلفاً للواء محمود الحفناوى الذى تم ترقيته مساعداً لوزير الداخلية لأمن سيناء .

ومن المعروف عن اللواء حاتم أمين وجوده وسط الناس وفى الميدان دائما يقود الحملات بنفسه، وضبط بمفرده العام الماضى كمية كبيرة من المخدرات بالمنطقة الصناعية بطور سيناء .

اللواء محمد رمضان حكمدار القليوبية السابق.. مديراً لأمن البحيرة

شغل اللواء محمد فتحى إسماعيل السيد رمضان مدير امن البحيرة الجديد، منصب حكمدار القليوبية ونائب مدير امن القليوبية السابق، خلفاً للواء محمد طاحون الذى لم يستمر فى موقعه عدة اشهر واحيل للتقاعد ضمن الحركة.

ونجح أثناء شغله منصبه فى القضاء على العديد من البؤر الإجرامية ، وإحكام السيطرة على أحداث العنف التى حدثت بالمحافظة من قبل عناصر الجماعة الإرهابية .

وأشار مدير الأمن الجديد أن عودة الانضباط للشارع البحراوى وهيبة الدولة وسيادة القانون على رأس أولوياته، مشيراً إلى أن تكثيف الحملات الأمنية والمرورية، والعمل على إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالطريق الزراعى والصحراوى والدولى بالبحيرة .

اللواء فؤاد عثمان مديرا أمن شمال سيناء يعقد اجتماعاً فور صدور قرار تعيينه

شملت حركة الداخلية تعيين اللواء سميح بشادى، مدير امن شمال سيناء سابقا ، مساعدا للوزير لمنطقة القناه، وتعيين اللواء فؤاد عثمان، نائب مدير امن شمال سيناء”الحكمدار” مديرا لأمن شمال سيناء، وتعيين اللواء علي العزازي، مساعد مدير امن شمال سيناء، نائبا لمدير الامن”حكمدار” .

وعقد فور قرار التعيين، اجتماعاً بقيادات الأمن بالمحافظة، لبحث خطة العمل الخاصة بالمديرية خلال الفترة القادمة في ظل السياسة التي تنتهجها وزارة الداخلية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن، خاصة مع طبيعة المحافظة التى تواجه العديد من الأحداث الإرهابية والتى راح ضحيتها الأبرياء من الشرطة والمدنيين .

اللواء محمد سالم نائب مدير أمن الفيوم.. مديرا لأمن بنى سويف

تولى اللواء محمد سالم منصب مأمور مركز قويسنا بالمنوفية، ثم عمل مفتش مباحث قويسنا، ثم وكيلاً لإدارة البحث الجنائى بالمحافظة .

وشغل منصب نائب مدير أمن الفيوم ، قبل أن يتولى إدارة أمن بنى سويف خلال الحركة الجديدة، وعرف عنه اهتمامه بمعرفة أراء المواطنين عن الوضع الأمنى بالشارع ، والاستماع إلى شكواهم .

اللواء إسماعيل عزالدين نائب مدير أمن القاهرة.. مديرا لأمن بورسعيد

شغل اللواء عز الدين اسماعيل منصب نائب مدير أمن القاهرة، خلفاً للواء محمد الشرقاوى الذى تم تعيينه مديراً لآمن الدقهلية .

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ويواجه مدير الأمن عدد من التحديات بالمحافظة للسيطرة على العناصر الإجرامية بالمحافظة وتحقيق الاستقرار لشارع البورسعيدى .

اللواء عبد الرحمن شرف نائب مدير أمن الغربية.. مدير أمن كفر الشيخ

عمل ضابضاً بمصلحة الأمن العام، ونائباً مدير أمن الغربية، ليخلف اللواء عادل النطاط، فى إدارة أمن كفر الشيخ.

وقال اللواء عبدالرحمن شرف، مدير أمن كفرالشيخ الجديد، إن خطته الأمنية للمحافظة خلال الفترة القادمة ستقوم بالتركيز على التواجد الأمني بالشارع، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تحسين العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمبانى المخالفة وبحيرة البرلس، والقضاء على البلطجة بكل صورها بالمحافظة.