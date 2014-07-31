جاريدو لصلاح الدين: منافسوك أقوياء

حرص خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي على الاجتماع بصلاح الدين سعيد، المهاجم المنضم حديثا للقلعة الحمراء.

صلاح سعيد قضى فترة إجازة طويلة كونه لا يستطيع المشاركة مع الأهلي على أي حال في كأس الكونفدرالية، لأنه اشترك مع وادي دجلة خلال الموسم الجاري في مسابقة إفريقية.

وخاض سعيد مرانه الأول مع الأهلي، بعد الاجتماع مع جاريدو المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال جاريدو للمهاجم الإثيوبي إن المنافسة في مركز المهاجم الأول للأهلي ليست سهلة، مفصحا "منافسوك أقوياء".

وتابع المدرب الإسباني لصلاح بحسب ما علمه FilGoal.com "عليك أن تكون على قدر كبير من القوة، وأن تعطي كل ما لديك للفريق حتى تستطيع أن تحصل على موقع بين هؤلاء النجوم".

ويتنافس صلاح الدين سعيد مع عماد متعب وأحمد عبد الظاهر وعمرو جمال في الخط الأمامي لفريق الشياطين الحمر.