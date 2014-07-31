بمن تليق الإطلالات الكاجوال أكثر، بنانسي أم بإليسا؟

لقد لاحظنا في الفترة الأخيرة كيف أخذت النجمات بتفضيل الإطلالات الكاجوال والعملية على الإطلالات المتكلّفة والرسمية، واعتمادها في المناسبات الصباحيّة أو اليومية غير الرسميّة. وبعد أن أصبحت النجمات مهووسات بمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً الإنستغرام، بتنا نحن على اطّلاع يوميّ على هذه الإطلالات. ومن أكثر اللواتي اعتمدن هذا الأسلوب الكاجوال في الموضة إليسا ونانسي عجرم. لكن من منهما ناسبها الأسلوب أكثر؟!

لقد ناسبت هذه الإطلالات ـ برأينا ـ الاثنتين على حدّ سواء، حيث جعلتهما يبدوان أصغر سناً وأكثر حيوية وشباباً، بعد أن كنّا متعوّدين على إطلالاتهما الرسميّة بالفساتين والتايورات، ممّا جعل الإطلالات الكاجول أكثر حماسة. وقد اختارتا لهذه الإطلالات سراويل الجينز، التيشيرتات القطنية العريضة، الحقائب الجلدية الكبيرة، والأحذية المسطّحة، وحتى الشعر الذي كانتا قد سرّحتاه بطريقة بسيطة، فيما المكياج كان خفيفاً وناعماً ليتناسب مع اللوك بشكل عام. وقد اعتمدت الفنانتان هذه الإطلالات أثناء رحلاتهما وعطلاتهما، حيث فضّلتا الملابس المريحة التي تتيح التنقّل بسهولة، وتوفّر سهولة في

الحركة، حين المشي سيراً على الأقدام، لاكتشاف المدينة؛ وهو ما لا يتحققب الكعب العالي والفستان الطويل، بالتأكيد. لم تخشَ الاثنتان إبراز أسلوبهما المعاصر والعمليّ في هذه الإطلالات الكاجوال؛ فمن برأيك ناسبها أكثر؟ هل تختارين إليسا، أم أنك تفضّلين نانسي؟

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