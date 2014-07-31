بالصور.. أونا تنفرد بكواليس كليب زاب ثروت الجديد ضد التحرش «مين السبب»

انفردت وكالة أنباء أونا، بكواليس الكليب الجديد لمغني الراب، زاب ثروت والفنانة منه حسين والذي يحمل عنوان: «مين السبب» .

فكرة الكليب تدور حول ظاهرة التحرش، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة في مصر.

الكليب كان لدى الشركة المنتجة -شركة «أكسير ستوديو»- لأكثر من عامين.. وتم تنفيذها بعد ازدياد ظاهرة التحرش، وذلك إيمانًا منها بضرورة التوعية الإعلامية بمخاطر التحرش وأثاره السلبية.

وأشارت الشركة والهدف من الأغنية، هو تكوين وعي بقضية التحرش، أنها ليست قضية هينة ، ويجب التصدي لها بقوانيين رادعة و حاسمة .

كلمات الأغنية : كنت فاكر السعادة حاجة متحددة.. بنت حلوة شكل هادي ركبت من أبو الفدا

> المشكلة أن الصوت ياما عكر الهدوء.. والشباب في الزحمة قاموا لما شافوا البنت ذوق

> قالوا هيلا بيلا صيدا يلا بينا نبتدي.. مهما كان الفعل جارح هيا مش هتشتكي

الأغنية من تأليف أحمد زاب ثروت، للمنتج الفني عبدالرحمن الجرواني، والمخرج كريم شعبان، وإنتاج أكسير ستوديو ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق المرأة UNW .

المراسل: أحمد سامح