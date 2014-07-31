أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. أونا تنفرد بكواليس كليب زاب ثروت الجديد ضد التحرش «مين السبب»

Google+ Print
بالصور.. أونا تنفرد بكواليس كليب زاب ثروت الجديد ضد التحرش «مين السبب» بالصور.. أونا تنفرد بكواليس كليب زاب ثروت الجديد ضد التحرش «مين السبب»

زاب ثروت خلال تصوير “مين السبب”

انفردت وكالة أنباء أونا، بكواليس الكليب الجديد لمغني الراب،  زاب ثروت والفنانة منه حسين والذي يحمل عنوان: «مين السبب» .

فكرة الكليب تدور حول ظاهرة التحرش، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة في .

الكليب كان لدى الشركة المنتجة  -شركة «أكسير ستوديو»- لأكثر من عامين..  وتم تنفيذها بعد ازدياد ظاهرة التحرش، وذلك إيمانًا منها بضرورة التوعية الإعلامية بمخاطر التحرش وأثاره السلبية.

وأشارت الشركة  والهدف من الأغنية، هو تكوين وعي بقضية التحرش، أنها ليست قضية هينة ، ويجب التصدي لها بقوانيين رادعة و حاسمة .

كلمات الأغنية : كنت فاكر السعادة حاجة متحددة.. بنت حلوة شكل هادي ركبت من أبو الفدا
> المشكلة أن الصوت ياما عكر الهدوء..  والشباب في الزحمة قاموا لما شافوا البنت ذوق
> قالوا هيلا بيلا صيدا يلا بينا نبتدي..  مهما كان الفعل جارح هيا مش هتشتكي

الأغنية من تأليف أحمد زاب ثروت، للمنتج الفني عبدالرحمن الجرواني، والمخرج كريم شعبان، وإنتاج أكسير ستوديو ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق المرأة UNW .

المراسل: أحمد سامح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر