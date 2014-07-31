رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد تأييد بلاده للمبادرة المصرية بشأن غزة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتزي، تأييد بلاده للمبادرة المصرية التي ينبغي الإصرار عليها، باعتبارها ورقة تسوية الصراع الراهن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه ماتيو الذي من المقرر أن يبدأ أول زيارة رسمية له إلى القاهرة بعد غد السبت أمام اجتماع لقادة الحزب الديمقراطي الحاكم، اليوم الخميس .

ومن المزمع أن يعقد رئيس حكومة إيطاليا، التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين .

كما أنه من المتوقع أن يلتقي رينتزي وزير الخارجية سامح شكري. وسوف تتناول اللقاءات الأزمات الإقليمية الراهنة، وخاصة الوضع في غزة ومختلف جوانب العلاقات الثنائية بين إيطاليا ومصر .

أ ش أ