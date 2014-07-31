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وزير الطيران المدني : 3 رحلات جديدة لمطار جربا لإعادة المصريين من ليبيا

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وزير الطيران المدني : 3 رحلات جديدة لمطار جربا لإعادة المصريين من ليبيا وزير الطيران المدني : 3 رحلات جديدة لمطار جربا لإعادة المصريين من ليبيا

الطيار حسام كامل وزير الطيران المدنى

 أقلعت الساعة 8 من مساء اليوم الخميس رحلة للطيران الثانية متوجهة الى مطار جربا التونسي وهي من طراز البوينج B777-200 ، و المخصصة لعودة المصريين العاملين بليبيا و الذين عبروا الحدود التونسية الى مطار جربا.

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أنه قد تقرر اقلاع الرحلة الثالثة والتي تشغلها مصر للطيران أيضاً في العاشرة مساء اليوم . كما تقرر أن تشغل شركة “أير كايرو” رحلة رابعة في الساعات الأولى من صباح الغد وذلك في اطار الجسر الجوي الذي تشغله وزارة الطيران بالتعاون مع وزارة الخارجية.

اضاف تجري متابعة مستمرة عن طريق وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد النازحين.

نفي كمال ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أخذ أية تعهدات على المصريين العائدين بسداد ثمن تذاكر الطيران ، وناشد الوزير وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومات خاصة وأن جميع اجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ عملية إعادة المصريين الى أرض الوطن بسلام.

 

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