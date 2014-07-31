بالفيديو والصور.. ننشر تفاصيل اختراق هاكرز لـ«الموساد» رفضًا للعدوان على غزة

تمكنت مجموعة الهاكرز التي تعرف باسم Anonymous أو “المجهولون”، بحسب ما ذكر موقع NEWS WEEK الإخبارى، أغلقت الموقع الإلكتروني لجهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” احتجاجا على الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.

واستهدفت مجموعة الهاكرز في طريقها نحو إغلاق الموقع عددا من المواقع الإلكترونية لمنظمات اسرائيلية، بهدف تحقيق ما أسموه بـ “الإبادة الجماعية”.

> تمكنت المجموعة من إغلاق الموقع حوالي الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، ولا يزال الموقع مغلقا، حتى وقت كتابة الخبر.

وذكر الهاكرز، من خلال رسالة عبر تعليق صوتى، “نحن ندعو القراصنة النخبة للانضمام لدينا، وشن الحرب الإليكترونية ضد دولة إسرائيل مرة أخرى”.

وأضافت الرسالة “سوف تتحرر فلسطين،التى تعانى منذ عقود وحشية العدو الإسرائيلى، أما إسرائيل فسوف تعاني نفس المصير”.

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