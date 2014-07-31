بنزيمة يتدرب في ' مكان زيدان '

يدمج كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بين الراحة والتدريبات، حتى لا يفقد الكثير من جاهزيته للموسم الجديد.

ريال مدريد يبدأ موسمه بمواجهة السوبر الأوروبي أمام سيفيليا في الـ12 من أغسطس.. وبنزيمة يعلم أنه المهاجم الوحيد في قائمة الميرنجي.

ولهذا كان الفرنسي حريصا في اليومين الماضيين، على ألا يفرط في الراحة التي نالها إثر مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014، وأن يحافظ على لياقته البدنية بتدريبات خفيفة.

واختار بنزيمة مكانا في إيطاليا، كان زين الدين زيدان أيقونة الكرة الفرنسية والمدرب المساعد السابق في الجهاز الفني لريال مدريد معتادا على ارتياده في الإجازات.

حمية غذائية خاصة، وتدريبات خفيفة، مع راحة في منتجع جميل.. هذه هي البيئة التي تعد بنزيمة للموسم الجديد.