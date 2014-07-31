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يوفيتيتش.. السلاح الجديد لسيتي

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يوفيتيتش.. السلاح الجديد لسيتي يوفيتيتش.. السلاح الجديد لسيتي

صحيح أنه انتقل إلى مانشستر سيتي منذ عام كامل، لكن ستيفن يوفيتيتش يبدو كشخص مختلف هذا الصيف، ويرفع توقعات جماهير الفريق الإنجليزي ناحيته بشكل كبير.

يوفيتيتش سجل هدفين في مرمى ميلان خلال المباراة الاستعدادية القوية الأولى لسيتي هذا الصيف.

ثم أحرز نجم فيورنتينا الأسبق هدفين أخرين في المباراة الثانية لسيتي، وفي شباك ليفربول الإنجليزي نفسه.

وعقب مانويل بيللجريني المدير الفني لسيتي "في الموسم الماضي عانى يوفيتيتش من إصابات عديدة".

وتابع "لكن لو حافظ على هذا المستوى، وابتعد عن الإصابات.. سيكون من أهم عناصر سيتي للموسم الجديد".

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