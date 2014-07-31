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منصور: الجماهير المشاغبة؟ عباس كان يقتل.. أنا سأحلق رؤوسهم زلبطة

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منصور: الجماهير المشاغبة؟ عباس كان يقتل.. أنا سأحلق رؤوسهم زلبطة منصور: الجماهير المشاغبة؟ عباس كان يقتل.. أنا سأحلق رؤوسهم زلبطة

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لا يخشى من الجماهير الغاضبة بسبب رحيل أحمد حسام "ميدو" عن منصب المدير الفني للفريق الأبيض.

مرتضى منصور أقال ميدو، وقرر تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفريق الأبيض.

وحدثت أزمة في تحديد موعد أول تدريب للفريق تحت لواء حسام حسن، إذ كان يخشى الأمن أن يعبر قطاع من الجماهير عن غضبه بشكل خارج عن النص.

وعقب مرتضى منصور" كانت الأزمة لسبب مختلف تماما.. لا علاقة له بالأمن، بل بمدرجات النادي الأيلة للسقوط.. كنا نخشى أن تحدث كارثة".

وتابع "أما الجمهور الغاضب فأنا لا أخاف منه.. أنا أحترم الأولتراس بعناصرها الجيدة، وطبعا علينا أن نتعامل مع مشكلة العناصر الخارجة".

وأضاف "عموما أنا أواجه، ممدوح عباس كان يقتل.. أنا لا أقتل أحدا والحمد لله، لسنا بلطجية".

ثم استدرك نصا "أنا سأجذب هذه العناصر المشاغبة إلى داخل النادي، أعلقها في حبل وأحلق رؤوس تلك العناصر زلبطة وأخلع عنهم ملابسهم (ملط)".

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فيديو اليوم السابع