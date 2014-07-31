المنافسة مشتعلة.. فمن يحرس برشلونة؟

لا يبدو الأمر محسوما بعد.. لا أحد يعلم من سيكون الحارس الأساسي لبرشلونة في الموسم المقبل.

النادي الكتالوني اشترى حارسين، تير شتيجن وكلاوديو برافو.. والثنائي حتى الآن يتألق في تدريبات برشلونة بحسب تقارير موندو ديبورتيفو.

وصرح كلاويدو برافو "المنافسة بيننا كحراس شريفة، وصحية جدا لمصلحة برشلونة".

وأكد حارس منتخب تشيلي أنه يحاول تقديم أقصى ما لديه خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، لإقناع الجهاز الفني بأنه جدير بثقته.

وعقب برافو "كنت مرهقا في الحقيقة بعد المونديال، لكني استغليت كل فترة ممكنة للراحة، والآن أنا أحاول بذل قصارى جهدي في التدريبات".

برشلونة فقد حارسه الأساسي فيكتور فالديز، بعدما قرر ألا يجدد عقده مع النادي الكتالوني ثم أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

اشترى برشلونة تير شتيجن، الحارس الألماني الواعد جدا.. وكان يبدو أنه سيكون الحارس الأساسي للبلوجرانا.

لكن برافو تألق مع تشيلي في المونديال، وجذب أنظار برشلونة ليضمه.. لتبدأ منافسة مشتعله بينه وتير شتيجن.