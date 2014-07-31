هاكرز يخترقون «الموساد الإسرائيلى» انتقامًا من العدوان على قطاع غزة

وردت أخبار أن مجموعة الهاكرز التي تعرف باسم Anonymous أو “المجهولون” أغلقت الموقع الإلكتروني لجهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” احتجاجا على الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة

واستهدفت مجموعة الهاكرز في طريقها نحو إغلاق الموقع عددا من المواقع الإلكترونية لمنظمات اسرائيلية، بهدف تحقيق ما أسموه بـ “الإبادة الجماعية”.

تمكنت المجموعة من إغلاق الموقع حوالي الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، ولا يزال الموقع مغلقا، حتى وقت كتابة الخبر.

ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية أية تعليقات على الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له جهاز مخابراتها، وأدى إلى إغلاق موقعه.

وفي هجوم سابق أيضا استطاعت مجموعات هاكرز Anonymous اختراق العديد من المواقع الحكومية الاسرائيلية، بعد مقتل أحد أعضائها في الضفة الغربية في عطلة نهاية الأسبوع، ويدعى “طيب أبو شهادة”، ويبلغ من العمر 22 عاما، وذلك خلال مظاهرة في الضفة الغربية.

وكانت مجموعات هاكرز Anonymous قد أطلقت أيضا حملة قرصنة ضد اسرائيل تزامنا مع بدء عملية “الجرف الصامد” الاسرائيلية في 7 يوليو/تموز، وادعت المجموعات أنها منذ بدأت حملتها ضد اسرائيل، قامت بإغلاق “آلاف” المواقع الإسرائيلية. كما نشرت المجموعة الاثنين الماضي أكثر من 170 من مواقع دخول حسابات مفصلة، قالت إنها لمسؤولين اسرائيليين.

أيضا حثت المجموعة جميع أعضائها المنتشرين حول العالم على تكثيف هجماتهم على المواقع الإسرائيلية.

وكانت المجموعة قد شنت قبل عامين مئات الهجمات على مواقع اسرائيلية، تزامنا مع العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على قطاع غزة، ونجحت في سرقة بيانات 5000 من المسؤولين الإسرائيليين، واخترقت حسابات فيس بوك وتويتر لنائب رئيس الوزراء الاسرائيلي.