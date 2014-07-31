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بالفيديو..هنود حمر يخرجون من الغابة لأول مرة في البرازيل

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بالفيديو..هنود حمر يخرجون من الغابة لأول مرة في البرازيل بالفيديو..هنود حمر يخرجون من الغابة لأول مرة في البرازيل

هنود حمر في البرازيل

خرج هنود حمر في ولاية اكري البرازيلية الواقعة على الحدود مع البيرو، من عزلتهم، للمرة الأولى واكتشفوا عالما جديدا مختلفا عن عالمهم.

والتقى الهنود الحمر  الذين خرجوا من الغابة على ضفاف النهر مع هندي أحمر سبق أن غادرت قبيلته “اشانينكا” الغابة منذ فترة طويلة، واتصلت بالعالم الخارجي والحضارة البشرية.

وأهداهم هذا الهندي الذي كان سلاحه القوس والنشاب، عنقودي موز، حسبما نشرت “روسيا اليوم” ويعتقد العلماء البرازيليون، أن عصابات تجارة المخدرات ومجموعات قطع الغابات التي تعمل في مناطق إقامة هؤلاء الهنود هي التي أخرجتهم من الغابة التي كانوا يعيشون فيها في عزلة عن العالم الخارجي. وقد أيّد هندي قبيلة اشانينكا هذا الرأي، وقال “أخبروني أن هناك غرباء هاجموهم، إضافة الى أن كثيرين منهم يموتون مصابين بالأنفلونزا والخناق (دفتريا)”.

وتوجهت مجموعة من الأطباء البرازيليين الى مكان إقامة الهنود الحمر الذين غادرت مجموعة منهم الغابة الى العالم الخارجي، لمعالجة المرضى هناك.

ويذكر أن عدد قبائل الهنود الحمر التي تقطن الغابات البرازيلية في حوض الأمازون هو 77 قبيلة، كل منها تعيش وفق قوانينها الخاصة.

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