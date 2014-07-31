أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وصول 104 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين عن طريق معبر رفح البري

Google+ Print
وصول 104 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين عن طريق معبر رفح البري وصول 104 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين عن طريق معبر رفح البري

أرشيفية

وصل إلى الجانب المصري 104 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وذلك عن طريق ميناء رفح البري لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية من آثار القصف الإسرائيلى لقطاع غزة، إلى جانب عشرات المرافقين والحالات المرضية لمتابعة حالتهم المرضية، وتم توفير سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال مصدر مسئول بميناء رفح البرى، في تصريح له اليوم، إنه تم فتح ميناء رفح البري لاستقبال المصابين والجرحى وعبور العالقين والحالات الإنسانية، ولإدخال المساعدات المقدمة للقطاع منذ يوم الخميس الموافق 10 يوليو الجاري وفور تصعيد العدوان الإسرائيلى على القطاع.

كما تم السماح بعبور العالقين والحالات الإنسانية وحاملى الجوازات العربية والأجنبية والعرب والأجانب من الجانبين، حيث عبر الميناء 8006 أفراد بين وقطاع غزة، وصل منهم الى البلاد من قطاع غزة عدد 5262 فردا منهم 104 من الجرحى والمصابين ونحو 100 من المرافقين، وعدد 1019 معتمرا في طريقهم إلى الأراضي لآداء العمرة عن طريق مطار القاهرة الدولي، وعدد 4039 فردا من العالقين والحالات الإنسانية والأجانب وحاملي الجوازات العربية والأجنبية.

وغادر البلاد الى قطاع غزة عدد 2744 فردا منهم 1755 من المعتمرين القادمين من الأراضي السعودية عقب آداء العمرة عن طريق مطار القاهرة الدولي، و989 من العالقين والحالات الإنسانية والأجانب المتضامنين وحاملي الجوازات العربية والأجنبية.

وتم إدخال كميات كبيرة ومتنوعة من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، وذلك عن طريق ميناء رفح البري شملت الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ومواد الإغاثة وغيرها سواء من القوات المسلحة وشعب مصر أو من الهلال الأحمر المصري والجمعيات الأهلية ونقابة الأطباء المصرية.

وأكد الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن السلطات المصرية تقدم تسهيلات كبيرة أمام الأشقاء الفلسطينيين من الجرحى منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن مستشفيات المحافظة جاهزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة ،وتقديم الرعاية الطبية اللازمة قبل تحويلهم الى أى مستشفيات أخرى.

وأضاف أنه يتم توقيع الكشف الطبى على الجرحى ونقلهم الى المستشفيات المختلفة لاستكمال العلاج بعد التنسيق بين وزارة الصحة ويتم نقلهم إلى أى مستشفى عن طريق سيارات اسعاف مجهزة، حيث تقوم نحو 60 سيارة إسعاف بنقلهم من داخل معبر رفح البري إلى جانب تمركز 10 سيارت إسعاف بمدينة القنطرة و5 سيارت أخرى بمدينة الزقازيق للتدخل السريع ونقل الجرحى إلى المستشفيات في القاهرة أو المحافظات الأخرى.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر