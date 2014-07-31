ننشر حركة التنقلات بجهاز الشرطة بالاقصر‎

شهدت مديرية أمن الأقصر حركة تنقلات هي الأوسع منذ عدة سنوات حيث تم تعيين اللواء منتصر أبوزيد مديرا لأمن الأقصر، واللواء صلاح الدين محمد حسان حكمدارا للأقصر، واللواء عصام الدسوقي مديرا للبحث الجنائي، والعميد حسام شفيق الشايب مدير لإدارة مرور الأقصر .

وذلك بعد أن أحيل للتقاعد كل من اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر، واللواء محمد عقيل حكمدار الأقصر، واللواء محمد يوسف مساعد مدير للأمن العام، واللواء محمد علاء مساعد مدير للشئون المالية والإدارية، واللواء شريف عبد المنعم مساعد المدير للوحدات.

كما تم نقل كل من اللواء عصام الحملي، مدير إدارة البحث الجنائي بالأقصر، للعمل بالأمن العام بالقاهرة، واللواء مدحت النادي مساعد شرطة السياحة للعمل نائبا لمدير أمن المنيا، والعميد حسني حسين، مفتش شرطة السياحة والآثار للعمل مأمورا، والعميد محمد دسوقي مدير إدارة شرطة العائمات للعمل بالإدارة بالقاهرة، والعميد عمر الخطاب رئيس البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، للعمل رئيس البحث الجنائي بسوهاج، والعميد محمد درويش مدير إدارة مرور الأقصر للعمل كمدير لمرور بورسعيد، والعميد خالد النمر مأمور مركز شرطة إسنا للعمل بمصلحة السجون بالقاهرة والرائد عمرو الشرقاوي بإدارة العلاقات العامة بالأقصر لادارة المعلومات والتوثيق ديوان عام الوزارة .