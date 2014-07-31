اللواء حاتم آمين.. مدير أمن جنوب سيناء الذي نجا من الموت مرتين



> شملت حركة الترقيات والتنقلات التى أعتمدها اللواء محمد ابراهيم ، وزير الداخلية، صباح اليوم الخميس، 11 مدير للأمن بعدد من محافظات مصر، بينهم اللواء حاتم آمين مدير جنوب أمن سيناء .

اللواء حاتم آمين مدير أمن جنوب سيناء رجل شرطة من الميدان يُصر على قيادة الحملات والعمليات الخاصة بنفسه .

واجه آمين الموت مرتين، أولهما حين تعرض لمحاولة اغتيال وأطلق عليه النار من قبل العصابات المسلحة فى منطقة «وادي فيران» بجنوب سيناء عام 2012 ، نجا من الموت مرة آخرى فى حادث تفجير مديرية أمن جنوب سيناء فى 7 أكتوبر 2013 رغم تعرضه لإصابات خطيرة.

اللواء حاتم امين من مواليد 1959 من محافظة بنها تخرج من كلية الشرطة عام 79 خدم من مناطق عديدة منها الصعيد وسيناء والدلتا يعيش فى القاهرة.

شغل منصب مأمور قسم شرطة سانت كاترين ومأمور قسم شرطة طور سيناء مساعد لمدير الأمن وحكمدار المديرية

> حتى تم اختياره مديراً لأمن جنوب سيناء خلفاً للواء محمود الحفناوى الذى تم ترقيته مساعداً لوزير الداخلية لأمن سيناء .

ومن المعروف عن اللواء حاتم أمين وجوده وسط الناس وفى الميدان دائما يقود الحملات بنفسه، وضبط بمفرده العام الماضى كمية كبيرة من المخدرات بالمنطقة الصناعية بطور سيناء .