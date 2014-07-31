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العائدون من ليبيا يروون تفاصيل «رحلة النجاة» إلى تونس

  • مصر
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وصلت إلى القاهرة، مساء الخميس، أولى رحلات « للطيران»، لنقل العاملين المصريين في ليبيا، وعليها ٣١٩ راكبا مصريا، بسبب تردى الأوضاع الأمنية هناك في ظل القتال بين الفصائل الليبية المتناحرة.

وقد عادت الطائرة وهى من طراز «بوينج 737»، وتسع 319 راكبا، من مطار جربة التونسي لغلق مطار طرابلس.

ووجهوا المصريون العائدون نداء إلى الرئيس عبدالفتاح ، قائلين: «ربنا يقدرك ياسيسي وتجيب أولاد مصر العالقين بين الحدود الليبية التونسية بعد خروجهم من منفذ رأس جدير الليبي ولا يستطيعون دخول تونس، مؤكدين أن عددهم يقترب من 10 آلاف بخلاف الذين لم يستطيعوا الخروج من ليبيا».

وهتف عدد من المصريين وهم يتسلموا متعلقاتهم قائلين: «الحقوا المصريين في ليبيا ليس لديهم أموال لدفعها لليبيين لنقلهم إلى الحدود التونسية».

كما اشتكى المصريون من سوء المعاملة من قبل الليبيين، قائلين: إن «كل مصري دفع 70 دينارا ليبيا للخروج من رأس جدير، و30 دينارا مقابل دخول جربا، ولم يتبق لديهم أية أموال للعودة إلى محافظاتهم، وأغلبهم من الصعيد، وإنهم سيتصلوا بأهلهم للمجيء إلى القاهرة لنقلهم إلى منازلهم».

وانتقد المصريون العائدون البعثة الدبلوماسية المصرية في تونس التي لم تهتم به،م وقال أحد العائدين، أنهم كانوا 60 مصريا منذ 5 أيام، ولم يتم تسفيرهم حتى زاد العدد إلى أكثر من 5 آلاف، عندها فكروا في تنظيم رحلات للعودة، وأكدوا أن عدد المصريين في ازدياد، ولابد من تنظيم أكثر من رحلتين يوميا، لسرعة عودة المصريين الذين لا يملكون أموالا لدخول تونس.

وأشاد المصريون العائدون بمعاملة السلطات التونسية لهم بعد دخولهم إلى الأراضى التونسية، قائلين إنهم «أمدوهم بالماء والبسكويت طوال مدة إقامتهم على الحدود بين البلدين».

واشتكى المصريون من قيام المسئولين المصريين من أخذ بصماتهم على تذاكر السفر، وأخذ عناوينهم لمطالبتهم بثمنها في منازلهم، قائلين: «كيف سندفع الثمن، ونحن لا نملك 10 جنيهات للعودة إلى محافظتنا»، وانفجر أحد الركاب قائلا: «أيام المشير طنطاوي تحملت مصر تكلفة عودتنا، واليوم يطالبوننا بدفع ثمن تذكرة الهروب من الموت».

وفى نهاية تصريحاتهم كرر المصريون العائدون من الجحيم الليبي ندائهم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الطيران، بسرعة عودة المصريين المحاصرين داخل ليبيا لإنعدام الأمن، وكذلك المصريين العالقين على الحدود الليبية التونسية منذ 5 أيام في انتظار طائرة تعيدهم إلى مصر.

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